Ленинградцы — «Семья года»

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил семью Юзвиков Кузьмы Николаевича и Татьяны Валериановны из Всеволожского района, ставшую победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Семья — хранитель традиций».

«Вашей победой в столь значимом Всероссийском конкурсе гордятся все ленинградцы. Отрадно, что ваша профессиональная династия педагогов не прерывается, и младшее поколение продолжает благородное дело своих предков. Желаю всей семье Юзвиков добра и благополучия!», — отметил в своей телеграмме глава региона.

В номинации «Семья — хранитель традиций» принимали участие семьи-хранители национальных и культурных традиций, а также семьи, составляющие профессиональные династии.

Семья Юзвиков представляет звено педагогической династии, общий стаж которой составляет 155 лет.

Родоначальницей педагогической династии является Александра Васильевна Винокурова — прабабушка, уроженка I Кангаласского наслега Среднеколымского района Якутской АССР. Прабабушка была одним из первых советских учителей на Колыме.

В годы войны Александра Васильевна продолжала свою педагогическую деятельность. С послевоенных лет она проработала 35 лет до выхода на пенсию в отделе народного образования родного края. За годы работы ей приходилось работать заведующей пришкольным интернатом, инспектором РОНО по начальному обучению, учителем начальных классов.

Татьяна Валериановна и Кузьма Николаевич работают в средней общеобразовательной школе «Муринский центр образования №2», продолжая династию педагогов.

Старший сын — Евгений также продолжает традиции семьи и работает учителем начальных классов и педагогом дополнительного образования в МОБУ СОШ №535 Калининского района г. Санкт-Петербурга.

Средний сын Юзвик Никита обучается на 2 курсе факультета естествознания, географии и туризма ЛГУ им. А.С. Пушкина и хочет стать учителем географии.

Ежегодный конкурс проводится уже восьмой раз. Его организаторами являются Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2023 году Всероссийский конкурс проводился в целях сохранения, укрепления и продвижения традиционных семейных ценностей по пяти номинациям: «Семья — хранитель традиций», «Многодетная семья», «Сельская семья», «Молодая семья» и «Золотая семья».

Пресс-служба областного правительства