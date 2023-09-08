Внукам Победы — слово о своих предках

О героях Ленинградской битвы, их подвигах и памяти о них — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Занко объявили о старте конкурса «Внуки Победы. Ленинград».

«В эту скорбную дату мы вспоминаем нашу героическую и трагическую историю — историю Ленинградской битвы и блокады Ленинграда. Это история, которая до сих пор не закончилась: каждый год в Ленинградской области находят павших советских солдат. И память о Великой Отечественной у нас передается из поколения в поколение. Сегодня есть попытки разорвать связь поколений, фальсифицировать историю, принизить значение советского солдата, советского народа, наших жертв в Великой Победе и оторвать молодое поколение. Поэтому проект, который сегодня стартует, важен молодым ребятам.

Уверен, что большинство из тех, кто примет участие в конкурсе, не только сами проникнутся трагизмом и героизмом блокады Ленинграда и Ленинградской битвы, но и расскажут о них своим друзьям и близким», — обратился к собравшимся Александр Дрозденко.

Конкурс проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

«Патриотизм начинается с семьи. Когда знаешь, что твой родственник принимал участие в том или ином историческом событии, начинаешь ощущать сопричастность и больше интересоваться историей. Победители конкурса получат не только возможность помочь в организации ключевых событий юбилея полного снятия блокады Ленинграда, но и возможность посетить места, связанные с историей семьи. И очень символично, что старт конкурса мы даём сегодня, в этот памятный день начала блокады Ленинграда», — сказала депутат Госдумы от Ленинградской области, Председатель Центрального штаба ВОД «Волонтёры Победы» Ольга Занко.

Стать участником конкурса сможет любой гражданин России и соотечественники, проживающие за рубежом, старше 18 лет. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф, подать заявку на Международный конкурс «Внуки Победы. Ленинград» и выполнить конкурсное задание: рассказать в социальных сетях историю предка, ставшего участником событий блокады Ленинграда, или дать ответ на вопрос: «Как я изучаю и сохраняю историю своей семьи?». Заявки будут приниматься до 31 октября включительно. Результаты будут объявлены 5 декабря.

Победители конкурса как из России, так и других стран мира соберутся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в канун 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и посетят места, которые напрямую связаны с их семейной историей: примут участие в памятных мероприятиях, возложениях цветов, помогут в проведении военно-исторического Парада, сопроводят ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.

Также в рамках образовательной программы конкурса участники познакомятся с историей Ленинграда в годы войны, пообщаются с профессиональными историками и узнают больше о том, как искать и сохранять историю о подвигах своих предков.

Пресс-служба областного правительства