Уважаемые жители Всеволожского района!

Администрация МО «Всеволожский муниципальный район» сообщает, что в соответствии с распоряжением губернатора Ленинградской области с 13 по 14 сентября 2023 года на территории Всеволожского муниципального района (включая г. Всеволожск) будет проводиться командно-штабное учение с органами управления и силами Гражданской обороны Ленинградской области, в ходе которого планируется отработать практические мероприятия по организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей из зон возможных опасностей в безопасные районы.

Кроме того, в ходе командно-штабного учения будет проведена тренировка сил и средств по ликвидации последствий возникшей чрезвычайной ситуации и проведению аварийно-спасательных работ, проводимых при частичном разрушении здания администрации Всеволожского муниципального района.

Пресс-служба областного правительства