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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Позаботьтесь о безопасности своих детей при поездках в автомобиле!

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Сотрудниками Госавтоинспекции Всеволожского района ЛО совместно с ИДПС ОБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в  рамках профилактического мероприятия  «Детское кресло» на территории Всеволожского района проведен рейд по массовой проверке водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей.

Инспекторы проводили беседы с водителями и настоятельно рекомендовали пристегиваться всем, кто находится в автомобиле, вне зависимости от возраста и места нахождения в транспортном средстве, а также напомнили родителям об обязательном соблюдении правил перевозки юных пассажиров.

Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе несовместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия.

Пресс-служба областного правительства

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