Позаботьтесь о безопасности своих детей при поездках в автомобиле!

Сотрудниками Госавтоинспекции Всеволожского района ЛО совместно с ИДПС ОБ ДПС № 2 ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в рамках профилактического мероприятия «Детское кресло» на территории Всеволожского района проведен рейд по массовой проверке водителей на предмет соблюдения правил перевозки детей.

Инспекторы проводили беседы с водителями и настоятельно рекомендовали пристегиваться всем, кто находится в автомобиле, вне зависимости от возраста и места нахождения в транспортном средстве, а также напомнили родителям об обязательном соблюдении правил перевозки юных пассажиров.

Применение детских удерживающих устройств является важнейшим условием для обеспечения безопасности детей-пассажиров, снижения риска получения травм, в том числе несовместимых с жизнью, в случае дорожно-транспортного происшествия.

Пресс-служба областного правительства