Ленинградцев ждут на конкурсе «Это у нас семейное»

Сертификаты на улучшение жилищных условий и возможность отправиться в большое путешествие по России получат семьи ― участники конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Присоединиться к проекту может любая семья, объединившись в команду.

Прием заявок открыт на сайте этосемейное.рф. Итоги конкурса будут подведены в следующем году.

Это новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей», в котором могут участвовать семьи с детьми.

1 сентября, в рамках открытого урока «Разговор о важном» в Мастерской управления «Сенеж» старт конкурса «Это у нас семейное» на платформе «Россия — страна возможностей» анонсировал президент РФ Владимир Путин.

Регистрация участников конкурса продлится до 4 ноября 2023 года на сайте этосемейное.рф. В нем могут принять участие команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Например, дети от 6 до 17 лет, родители или законные представители, а также бабушки, дедушки или другие члены семьи.

Конкурс «Это у нас семейное» состоит из нескольких этапов, включая дистанционный этап и окружные полуфиналы, и завершится летом 2024 года большим финалом в Москве, где соберутся 300 семей со всей страны.

Соорганизаторами конкурса «Это у нас семейное» выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи «Движение первых» при участии Российского общества «Знание» и АНО «Больше, чем путешествие».

Пресс-служба областного правительства