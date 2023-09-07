Корабль спасения

АНО «ВсевЖенсовет» объявляет набор женщин в целях обучения курсу сестер милосердия.

Женсовет Всеволожского района стал победителем конкурса на грант губернатора Ленинградской области с проектом «Сестры милосердия при Женсовете» и, соответственно грантополучателем. Все полученные средства, а именно 250 тысяч рублей, мы направим на обучение женщин по программе медицинского ухода за больными, в том числе лежачими больными, в рамках которой женщины научатся перевязывать раны, ставить катетеры, делать уколы и многое другое. Программа обучения будет насыщена практикой. Обучение для женщин бесплатное.

Идея создания службы сестер милосердия родилась исходя из потребностей настоящего времени. Женсовет Всеволожского района вот уже почти как год с момента начала мобилизации помогает мобилизованным и их семьям. Работ и сейчас кипит, оказывается психологическая, юридическая и материальная поддержка участникам СВО и их семьям.

Записаться на обучение можно по ссылке https://vk.com/wall-202130494_1775

Ирэн Овсепян