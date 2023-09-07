Грамотный человек – успешный человек!

День грамотности в нашей стране отмечают 8 сентября начиная с 2022 года. И хотя сам праздник, напоминающий о важности получения знаний и постоянного развития как для отдельного человека, так и для общества в целом, не является красным днём календаря, он несёт в себе глубокий смысл и важный посыл: никогда не переставайте учиться.

К сожалению, в настоящее время в мире 800 миллионов взрослых и 100 миллионов детей являются неграмотными, т. е. не умеют ни писать, ни читать.

Об этом и о многом другом говорили 6 сентября в Лицее № 1 г. Всеволожска, где состоялась встреча «От Дня знаний – ко Дню грамотности». В этот день в гости к ученикам 3 г класса пришли работники Всеволожской детской библиотеки.

Библиотекари рассказали об истории возникновения праздника и необходимости быть грамотными, поскольку в наш цифровой век в современном мире, не владея грамотой, невозможно стать успешными.

Детей разделили на команды и устроили между ними небольшое состязание, целью которого стали выяснении словарного запаса, способности детей применять на практике свои познания.

Также школьники познакомились с наиболее известными русскими пословицами и поговорками, а также с существующими словарями.

И главное – с этого года между Всеволожской детской библиотекой и Лицеем № 1 начнёт действовать договор о сотрудничестве.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО