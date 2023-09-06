Федеральные инвестиции ― в сельский туризм Ленобласти

Два проекта агротуризма Ленинградской области ― среди лучших в России: они получат федеральное финансирование.

Минсельхоз России отобрал заявки фермерских хозяйств России на субсидирование по госпрограмме поддержки сельского туризма. Ленинградской области выделено 18 млн рублей.

В конкурсном отборе Минсельхоза среди 164 претендентов на грант «Агротуризм» победили ленинградские проекты: ферма «Усадьбы Марьино» из Тосненского района и эко-деревня «Хутор Сарья» Кировского района.

Ферма «Усадьбы Марьино» ― это фермерское подворье рядом со знаменитым дворцово-парковым ансамблем в Тосненском районе. Гости дворянской усадьбы могут посетить ферму, познакомиться с современным сельским бытом, попробовать фермерскую продукцию. Средства гранта «Агротуризм» пойдут на расширение и благоустройство зон отдыха: дорожки, беседки, скамейки, освещение, развитие точек продаж фермерской продукции и создание зоны питания посетителей фермы.

Проект развития эко-деревни «Хутор Сарья» предполагает строительство 8 модульных домиков для приема 32 туристов в сутки. Гости деревни будут знакомиться с крестьянским бытом, ухаживать за животными, помогать хозяевам в приготовлении еды из экологически чистых продуктов фермы.

Справка

За время реализации с 2022 года федерального гранта «Агротуризм» победителями признаны фермерские проекты сельского туризма: «Земля Белоснежки» из Волосовского района, «Пять дней в русской деревне» Лужского района, эко-усадьба «Белово» Тосненского района, «Хутор Барышево» Выборгского района.

Заявки на грант принимает комитет по АПК Ленинградской области и передает в Минсельхоз РФ в период заявочной компании. В 2023 году в заявку от области вошли 5 проектов.

Пресс-служба областного правительства