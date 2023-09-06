Фантазируй, конструируй, мечтай!

Увлекательно, зрелищно и полезно прошёл «Кванторианский пикник» (День открытых дверей) во Всеволожске. Два дня учащиеся и наставники показывали и рассказывали школьникам и их родителям о работе этого удивительного технопарка. Принять участие в нём могли все желающие. На экскурсию пришли порядка 300 человек.

– Цель мероприятия – популяризация технопарка, – рассказывает руководитель детского технопарка «Кванториум» Юрий Иванов. – Сегодня наши ребята на занятиях учатся воплощать свои идеи по-взрослому и могут удивить любого скептика: технопарк оснащен современным оборудованием. Но главное даже не техника, а преподаватели! Все они – опытные профессионалы и владеют нешаблонными методиками. Среди них специалисты как инженерно-технической, так и естественно-научной направленности. Это – представители лучших вузов Санкт-Петербурга: молодые учёные – биологи, физики-ядерщики, инженеры.

По словам Юрия Иванова, технопарк постоянно совершенствуется и занимает ведущие позиции в «топ-10» лучших «Кванториумов». Здесь за четыре года прошли обучение более 8 тысяч детей.

– Каждое занятие – это маленькое открытие, – продолжает директор. – На нашей площадке учат профессиям будущего. Педагоги и наставники детского технопарка стараются развивать в школьниках нестандартное, креативное, инженерно-конструкторское мышление. Мы учим ребят работать в команде. Как? – Например, все школьники вместе, общаясь, собирают квадрокоптер. Чем не развитие коммуникативных способностей? Во взаимодействии друг с другом школьники развивают навыки общения. Помимо этого, параллельно с техническими специальностями юные изобретатели проходят курс ораторского искусства и изучают не типичную школьную математику, а решают олимпиадные задачи с помощью программирования.

Сейчас всеволожский «Кванториум» активно сотрудничает с компанией «MGBOT», ведущим производителем образовательных решений для технологии IoT – интернет вещей.

– Мы настолько подружились с ними, что они просят нас совершенствовать свои наборы под специфику кванторианского образования, – говорит Юрий Константинович. – Это – огромный успех. Наши ребята создают для компании технологические карты, чертежи, макеты и модели продуктов. Партнёры очень высоко оценили работу. В «Кванториуме» ребята трудятся над своими проектами, исследуют новые направления. Все это позволяет им легко поступать в ведущие вузы страны, такие как ИТМО, Политех и другие.

– Если вы хотите летать, тогда это к нам, – рассказывает наставник Денис. – Здесь представлена модель квадрокоптера. Современное сельское хозяйство немыслимо представить без такого беспилотника.

Многие созданные ребятами проекты не только могут облегчить, но и способны обезопасить жизнь в городах страны. Группа ребят разрабатывает проект по развитию дорожной инфраструктуры. Команда технопарка уже работала над созданием энергосберегающих технологий в сфере наружного освещения.

– Здесь очень интересно, – делится впечатлениями от увиденного ученица седьмого класса Мария из СОШ № 4 города Всеволожска. – Таких удивительных агрегатов нет ни дома, ни в школе. Нам рассказали, что на занятиях разбирают и собирают автомобили. И это классно! Я с детства люблю машины.

Мама девятиклассника узнала про инновационную площадку из социальной сети «ВКонтакте» и решила прийти на День открытых дверей.

– Меня сразу заинтересовало то, что тут происходит, – говорит она. – Мой сын любит машины и самолеты, мечтает стать бортпроводником, чтобы много путешествовать. В следующем году собирается поступить в технический колледж. Среди его любимых предметов в школе – ОБЖ. Сегодня важно уметь оказывать помощь другим, особенно в сложных ситуациях. Именно этому учат на уроке ОБЖ. В последнее время он стал увлекаться математикой.

Есть у всеволожского «Кванториума» «технопарки на колёсах». Такие приезжают в малые населенные пункты и оснащены всем необходимым, чтобы заниматься можно было где угодно. Мобильные технопарки позволяют привлечь детей из самых отдаленных уголков Ленинградской области к «кванторианству».

Ирэн ОВСЕПЯН, фото автора