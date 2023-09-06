Девятиклассница стала чемпионкой мира

С 19 по 27 августа в столице Казахстана городе Астане проходили чемпионат и первенство мира по тхэквондо ИТФ. В них приняли участие около 900 спортсменов из 63 стран мира. В состав сборной России вошла девятиклассница Бугровской СОШ Анастасия Чижова. Блестяще проведя все поединки, юная тхэквондистка завоевала одну золотую и две серебряных медали и удостоилась титула чемпионки мира. В командном зачёте сборная Российской Федерации уступила лидерство спортсменам из КНДР и поднялась на вторую ступень пьедестала. Третье место заняла команда Греции.

Александр СОРОКИН

Фото из открытых источников