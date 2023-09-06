В «Мультицентре» ― фестиваль уличного искусства

Новый уличный маршрут из арт-объектов, созданных сегодня на Фестивале воспитанниками Мультицентра социальной и трудовой интеграции вместе с известными художниками, начинает свой путь по Ленинградской области, затем — по России.

«Всё, что мы видим сегодня на фестивале, это подлинное творчество. Я убеждена, что только свободный человек может творить. Ключевая миссия «Мультицентра» заключается в том, чтобы подарить людям свободу — свободу выбирать профессию по душе, свободу творить. Именно здесь, на фестивале уличного искусства, воспитанники центра могут проявить себя, мы счастливы предоставить им такую возможность», — подчеркнула в своём приветственном слове директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко.

Фестиваль уличного искусства «Мультицентр: моя Вселенная» создан в рамках проекта PublicARt. Гости мероприятия совместно с командой признанных современных российских художников превратили стены зданий в произведения искусства и создали арт-объекты, которые будут экспонироваться на разных выставочных площадках Ленобласти, а затем и всей страны, совершив таким образом,полноценный арт-маршрут.

Пресс-служба областного правительства