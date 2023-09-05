Старость – совсем не приговор

В последних числах августа в рамках проекта «Лучшее старение» в пансионате «Опека – Южный» состоялся необычный праздник для пенсионеров. Мероприятие получилось не только увлекательным, но и весьма познавательным.

На Фестиваль серебряного возраста в гости к постояльцам пансионата приехали представители Совета ветеранов Всеволожского района, Союза пенсионеров России и депутат Всеволожского городского совета депутатов Оксана Полозова.

Ошибиться с адресом гериатрического центра для прибывавших гостей в тот день было просто невозможно. Веселая танцевальная музыка звучала на всю округу. Администрация заведения и проживающие здесь люди основательно подготовились к праздничному мероприятию. Они все надели свои лучшие наряды, а женщины вспомнили о косметичках.

Для участников мероприятия была подготовлена большая познавательная программа. Шеф-повара международного ивент-агентства должны были научить пожилых людей готовить экзотическое блюдо – испанскую паэлью с морепродуктами. По вкусу оно напоминает плов из Средней Азии, только вместо обильных кусков бараньего мяса добавляются креветки и мидии. На дессерт – безалкогольные коктейли.

Пока профессиональные кулинары подготавливали свои рабочие места, участников проекта пригласили на дискотеку. Под танцевальные ретро-ритмы 72-летнего диджея пожилые люди «отрывались» на полную катушку. Приглашенные артисты устроили шоу мыльных пузырей.

– На самом деле основатель группы «Опека» Алексей Маврин сам креативный человек. «Социальный предприниматель» – это проект настоящего и будущего. Для нас важно в первую очередь познакомить внешний мир с внутренним миром пансионата для пожилых людей. Когда наши подопечные видят, что к ним в гости приезжают сверстники, то буквально молодеют. Посмотрите, как у всех глаза горят от таких встреч! К выбору блюда тоже подошли креативно. Это в первую очередь экзотика, ведь в каждом деле должна быть своя изюминка.

Такие мероприятия мы планируем проводить ежемесячно. В них будут включены выездные лекции и мастер-классы с приглашенными специалистами различного профиля: питание, обучение, досуг, спорт и медицина. Это позволит участникам проекта получить ещё больше знаний и навыков, а также поддерживать активный и интересный образ жизни, – рассказывает Оксана Полозова.

Ведущие мероприятия пригласили участников к столам с овощами и морепродуктами. Шеф-повар Сергей Серков провел небольшой инструктаж. Он рассказал, как правильно чистить морепродукты и овощи. Если с последними у женщин проблем не было, то с океанскими дарами многие из них встретились впервые.

– В этой профессии я больше десяти лет. Сегодняшние взрослые «ученики» ничем не отличаются от других. На самом деле это по-настоящему веселые люди. Их не надо просить, они всё сами делают. Выбор блюда, действительно, необычен, организаторы просто хотели удивить. Вкус им запомнится надолго. Если поставить моим сегодняшним слушателям оценку по пятибалльной системе, то я с удовольствием выставлю десять. Я сегодня ожидал от бабушек более долгого приготовления блюда, но они со своей задачей справились быстро и блестяще, – поделился со мной собеседник.

Пока в огромном казане повара готовили паэлью, всех участников праздника пригласили на концерт. Многие из слушателей не смоги устоять на месте и под живую музыку пустились в пляс.

В разгар веселья удалось поговорить с руководителем гериатрического центра Анной Стороженко. «Сегодня наши бабушки могут пообщаться со своими ровесницами. Во время таких встреч они, несомненно, найдут новых друзей, смогут поделиться с ними своими житейскими историями. Такое плотное общение даёт нам уверенность в необходимости проведения и других подобных мероприятий. Этот мастер-класс, пришёл к нам в голову спонтанно. Был вопрос. «Чем мы можем завлечь наших женщин?» Стали думать. У нас в центре их больше в процентном соотношении, чем мужчин. Решили, что это будет кухня. Естественно, непохожая на нашу домашнюю.

В пансионате проживает более ста человек, большую часть которых составляют медики, учителя и творческие люди. У каждого своя судьба. У нас хорошая команда психологов и культурологов. Плодотворно работаем с родственниками наших подопечных. Общий язык находим хорошо. Сейчас начнём активную подготовку ко Дню пожилых людей. Будут многочисленные гости, артисты, – рассказала собеседница.

Я попросил Анну Стороженко рассказать самую запоминающую историю из жизни своих подопечных. – У нас есть семейная пара, они познакомились здесь. Бабушке 95 лет, её спутнику – 90. Буквально пару месяцев у мужчины закончилась программа пребывания в пансионате и он уехал домой. У родственников не было возможности продлить её. Наша пенсионерка очень сильно затосковала и потеряла смысл жизни. Родственники написали письмо руководству, чтобы их семья воссоединилась. Нужно было видеть их счастливые глаза, когда они встретились вновь. Потом в разговоре со мной женщина призналась, что только сейчас поняла, что любить можно в любом возрасте. Дни, проведенные здесь в одиночестве, были самыми тяжелыми в её жизни.

Вместе со всеми участниками праздника и мне довелось отведать приготовленную паэлью, как говориться, и я там был, мёд-пиво пил…». После экзотического угощения на десерт предложили мороженое, приготовленное поварами прямо на глазах пожилых людей.

Всё прекрасное рано или поздно заканчивается. Правда, от всего увиденного у меня возникла уверенность, что эта встреча не последняя.

Юрий КУЗЬМИНЫХ, фото автора