«Приз Олимпийских звезд» разыгран

В последние выходные августа во Всеволожском районе состоялся первый календарный старт на новой лыжне трамплина К-65. За медали турнира на «Приз олимпийских звезд» приехали побороться «летающие лыжники» из семи регионов России и Республики Беларусь.

26–27 августа на комплексе трамплинов Школы высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта в Кавголово проходили соревнования «Приз Олимпийских звезд» по прыжкам на лыжах. Они посвящались призерам зимних олимпиад: Н.Н. Гусакову (1960 год, Скво-Велли, двоеборье, бронза), Н.Ф. Киселеву (1964 год, Инсбрук, двоеборье, серебро), В.П. Белоусову (1968 год, Гренобль, прыжки, золото), В.В. Столярову (1998 год, Ногано, двоеборье, бронза). В торжественном параде по случаю открытия знаменательного турнира присутствовали призеры и участники Олимпийских игр разных лет. В их числе Президент спортивной Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Санкт-Петербурга С.Э. Дубровский, а также В.В. Столяров, С.Е. Месленников, М.В. Артюхов, А.Л. Баранов, Д.С. Матвеев, В.В. Саввин. Всем семерым олимпийцам вручили памятные медали, выполненные по дизайну директора «Культурно-досугового центра Токсово» Надежды Тарасовой. Честь поднять флаг под звуки гимна Российской Федерации выпала чемпиону России Александру Пашаеву (Санкт-Петербург) и чемпиону мира среди мастеров Александру Пахомову (Казань).

Более 50 спортсменов соревновались в пяти возрастных группах. В борьбе юношей в возрасте до 30 лет на трамплине К-65 лучший результат показал Никита Андросюк (ШВСМ по ЗВС), на второе место поднялся Александр Пашаев (Выборгская СШОР) и «бронза» досталась Даниилу Быстрову (ШВСМ по ЗВС). В соревнованиях среди девушек первое место заняла Елизавета Шукшина (Выборгская СШОР) с результатом 60 и 63 метра. Достойно выступили и ветераны. В самой старшей группе (60 лет и старше) сильнейшим оказался Александр Пахомов (Казань). В остальных возрастных группах чемпионами стали Валерий Власов (Санкт-Петербург), Антон Маврин (Санкт-Петербург) и Анатолий Дерябин (Республика Беларусь).

На трамплине К-40 на высшую ступень спортивного пьедестала среди юношей и девушек поднялись Егор Зайцев (Сортавала) и Елизавета Шукшина (Выборгская СШОР). В соревнованиях среди ветеранов сильнейшими в своих возрастных группах стали Юрий Михайлов (Петрозаводск), Фидель Терентьев (п. Кузьмоловский) и Алексей Прибылов (Санкт-Петербург).

Всего на турнире было разыграно 36 комплектов наград. Победителям и призерам вручили кубки, медали и грамоты. Кроме того, они получили эксклюзивные памятные медали от администрации Токсовского поселения. Награждение провели главный судья соревнований, заслуженный тренер РФ С.М. Ленинский, главный секретарь Аделя Бояринцева и председатель Совета ветеранов лыжного спорта России А.С. Голицин.

Александр СОРОКИН

Фото Сергея ЛЕНИНСКОГО