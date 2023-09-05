Мультицентру – 8 лет

Торжественная линейка, знаменующая начало учебного года в Мультицентре социальной и трудовой интеграции прошла по традиции не в День знаний, а в День рождения учреждения — 4 сентября.

Директор «Мультицентра» Ирина Дрозденко пожелала воспитанникам, чтобы в их жизни была возможность учиться и обретать знания не только в «Мультицентре», но и в будущем, в течение всей жизни. «Пусть время, проведённое вами в «Мультицентре», запомнится как самая прекрасная пора и поможет найти свой путь в жизнь, а также людей, которые будут надёжными попутчиками в ней», — наставила воспитанников Ирина Дрозденко.

Трогательным событием стало принесение традиционной «присяги обучающимися Мультицентра» — клятвы верности и чести «всегда и везде хранить доброе имя Мультицентра». Как рассказывают выпускники Мультицентра, эти слова нередко помогали им выстоять в трудных жизненных ситуациях, не сломаться и не отступить.

Воспитанников и сотрудников Мультицентра приветствовали председатель Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва, глава администрации «Всеволожский муниципальный район» Андрей Низовский и председатель Комитета по образованию администрации «Всеволожский муниципальный район» Ирина Федоренко, которые рассказали о процессе создания и становления учреждения, а также пожелали обучающимся успехов на жизненном пути.

Состоялась и традиционная Церемония передачи флага учреждения от выпускника прошлых лет к новобранцу.

12 сотрудников учреждения были удостоены почетных грамот и благодарностей от имени Губернатора Ленинградской области, а также Комитета общего и профессионального образования.

Завтра, 5 сентября, стартует региональный фестиваль уличного искусства «Мультицентр: моя Вселенная», созданный в рамках проекта PublicARt современными художниками, среди которых: Марина Монка, Виктор Забуга, Ярослава Комиссарова, Василий Базелевс, Игорь Van Gee, Рустам Кубик, Стас Багс. Мероприятие приурочено ко дню рождения Мультицентра.

Региональный фестиваль уличного искусства «Мультицентр: моя Вселенная» — проект уникального формата, в рамках которого гости мероприятия совместно с командой признанных современных российских художников превратят стены зданий в произведения искусства и создадут арт-объекты, которые впоследствии будут экспонироваться на разных выставочных площадках страны.

Пресс-служба областного правительства