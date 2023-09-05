Морозовские «Варяги» завоевали «Кубок открытия»

С 28 по 30 августа в Стрельне на поле местного ледового дворца проходил турнир по хоккею с шайбой «Кубок открытия» среди мальчиков 2014 года рождения. В финальных играх за победу бились четыре сильнейшие команды, среди которых оказались юные хоккеисты из поселка имени Морозова.

Команда «Варяги 2014» не оставила своим соперникам никаких шансов на победу. Обыграв «Динамо-Юниор» с разницей в одну шайбу в первом матче, они «расправились» с командой «СКА-Петергоф» со счетом 6:3, затем «наказали» «Динамо-Питер» с преимуществом в четыре гола. Юные хоккеисты команды «Динамо-Питер» (Б) уступили «Варягам 2014» со счетом 3:4. В финале всеволожцам пришлось снова встретиться с хоккеистами «Динамо-Юниор». В упорной борьбе наши спортсмены обыграли соперников со счетом 6:3 и поднялись на высшую ступень пьедестала. Кроме того, Егор Мемиков из Всеволожского района признан лучшим вратарем турнира.

Александр СОРОКИН

Фото из открытых источников