Модернизация Дороги жизни — общественный проект ленинградцев

Студенты архитектурных вузов представят новое видение модернизации Дороги жизни на архитектурном конкурсе общественного просветительского центра «Развитие» и администрации Ленинградской области.

«Сегодня Ленинградская область объявляет архитектурный конкурс для студентов профильных российских вузов на разработку единой концепции модернизации Дороги жизни — и самой трассы, и освещения остановок, площадок, где расположены мемориалы, навигации по дороге, у памятников и в населенных пунктах.

Решили, что лучше молодых профессионалов никто не разработает проект так, чтоб он вызвал интерес у людей от мала до велика. Итоги конкурса подведем в день начала работы Дороги жизни 22 ноября», — прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Победители конкурса смогут получить грант Губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, а концепции участников представят на выставке в честь 80-летия полного снятия блокады Ленинграда.

С инициативой модернизации Дороги жизни выступили в год 80-летия прорыва блокады Ленинграда активные жители Всеволожского района.

Наряду с НКО — общественным просветительским центром «Развитие», соучредителем конкурса выступает комитет градостроительной политики Ленинградской области, уже имеющий значительный опыт проведения такого рода архитектурных состязаний.

К разработке концепции приглашаются команды и творческие коллективы высших учебных заведений России. Заявки с готовыми концепциями принимаются в анонимной форме в адрес комитета градостроительной политики Ленинградской области. Состязания пройдут в два этапа: отборочный и финальный, куда войдут три лучшие концепции.

Призовой фонд конкурса — 2,7 млн рублей. С положением о конкурсе, требованиями к оформлению работы, критериями оценки и исходными материалами можно ознакомиться по ссылке.

Пресс-служба областного правительства