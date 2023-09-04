Ленобласть ускоряет перевод транспорта на метан

Александр Дрозденко дал поручение о разработке системы льгот для перевозчиков, использующих транспорт на газомоторном топливе, включающей дополнительные преимущества при участии в госзакупках, налоговые меры и дополнительные выгоды по лизингу транспорта.

Вопрос обсудили на еженедельном совещании в правительстве Ленинградской области.

«Мы видим реальную экономию по расходованию топлива, по повышению экологичности. Переход на метан — это снижение издержек для коммунальных, государственных и муниципальных предприятий. У нас действует система лизинга по автобусам — нужно изучить, как расширить ее на коммунальную и сельскохозяйственную технику. Пока мы медленно переходим на газомоторное топливо, нужно ускоряться», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Развитие рынка газомоторного топлива идет по госпрограмме «Развитие транспортной системы Ленинградской области». Работа ведется по трем направлениям: развитие газозаправочной инфраструктуры, переоборудование техники на метан и закупка газовых автобусов.

В Ленинградской области действуют уже 11 заправок для автомобилей на метане: во Всеволожске, Волхове, Гатчине, Кингисеппе, Сосновом Бору, Подпорожье, Тихвине, Тосно и в промзоне Парнас. Станция в Пикалево готовится к вводу в эксплуатацию.

Как пояснил председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, метан официально имеет высший класс безопасности среди горючих веществ. По сравнению с бензином или дизельным топливом это самый экономичный вид топлива. При эксплуатации легкового автомобиля на газомоторном топливе экономия в год в среднем составит 159,7 тыс. руб., а для лёгкого грузового транспорта — 390,5 тыс. руб. по сравнению с традиционными видами топлива. Получается, в результате снижение затрат на топливо составляет до 50%. В 2023-2025 годах на переоборудование транспорта на метан предусматривается выделение 231,7 млн руб. из федерального и регионального бюджетов. Ленинградская область в основном делает упор на магистральные тягачи, а также на автобусы. Он подчеркнул, что в Ленинградской области при господдержке в 2020-2023 годах на заправку метаном переоборудовано около 900 транспортных средств.

По итогам совещания главам администраций районов региона рекомендовано изучить опыт перевода коммунального и общественного транспорта на метан, чтобы повысить экологичность муниципального транспорта и снизить расходы бюджета на топливо.

Справка

Правительство Ленинградской области стимулирует развитие рынка газомоторного топлива:

— снижена на 50% ставка транспортного налога для автомобилей, использующих газомоторное топливо

— транспортным компаниям при наличии подвижного состава на газомоторном топливе, предоставляется преимущество при проведении конкурсов на право работы на маршрутах регулярных перевозок пассажиров

— предоставляются субсидии из областного бюджета на возмещение части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договорам лизинга на закупку газомоторных автобусов.

Пресс-служба областного правительства