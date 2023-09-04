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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Ленобласть строит школы в Мурино

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Новая Муринская средняя общеобразовательная школа №6 открылась в День знаний.

«Школа №6 — идеальный пример того, как должна выглядеть школа в 2023 году. В Год педагога и наставника крайне важно — привлекать молодые кадры. В двух школах, в которых мы сегодня были,  очень много молодых лиц среди учителей, это здорово. Нужно, чтобы молодыми педагогами руководили опытные коллеги, завучи, учителя. Именно сочетание мудрости и опыта с одной стороны, и молодости с задором ― с другой ― даст новый импульс образованию в Ленинградской области», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона осмотрел новое учебное заведение, построенное по программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Муринская средняя общеобразовательная школа №6 оборудована специальными классами труда и шитья, физики, химии, биологии, и информатики. Для спортивных занятий здесь открыто три спортивных зала с тренерскими и душевыми, а для концертов и общих собраний — актовый зал на 763 места.

Пресс-служба  областного правительства

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