Кудрово — новая школа

В День знаний в Кудрово приняла учеников новая общеобразовательная школа № 3 на 1000 мест.

Родителей и ребят поздравил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Вспоминаю свои школьные годы — школа всегда была для меня вторым домом. Я хочу, чтобы и вы мечтали в сентябре вернуться за парту, потому что здесь вас учат, здесь вас любят и здесь о вас заботятся.

Хочу пожелать педагогам больших успехов и, самое главное, передать все свои знания ребятишкам, родителям я хочу пожелать уверенности в том, что, пока ваши дети находятся в школе — вы можете быть за них абсолютно спокойны. Я всех поздравляю с Днём знаний!», — сказал губернатор.

Кудровская средняя общеобразовательная школа № 3 построена по федеральной программе «Стимул» нацпроекта «Жилье и городская среда». Занятия здесь будут проходить в двух блоках. В основной части оборудованы учебные классы, в том числе кабинет черчения, зал эстетического воспитания и лабораторные кабинеты, во втором блоке — спортивная и обеденная зоны. В школе есть библиотека, медицинский пункт со стоматологическим кабинетом и зрительный зал со сценой.

Также для ребят предусмотрена физкультурно-спортивная зона с баскетбольной и волейбольной площадками, зоной для подвижных игр и гимнастики, поле для мини-футбола, беговая дорожка на 200 м, площадка для настольного тенниса и место для прыжков в длину.

Пресс-служба областного правительства