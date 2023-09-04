В День знаний — новый детский сад

В Мурино построен новый детский сад №8 на 100 мест.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко побывал в детском саду и проверил его обустройство и оснащение.

«Отличный детский сад! Поздравляю всех с праздником, главное — чтобы наши дети были здоровы и счастливы!», — сказал глава региона. Александр Дрозденко напомнил, что за 10 лет Всеволожскому району были переданы в эксплуатацию больше 80 детских садов.

Область активно симулирует застройщиков к одновременному возведению жилья и всей необходимой образовательной инфраструктуры.

В мае 2023 года группа компаний «Мавис» получила разрешение на ввод в эксплуатацию шестого корпуса ЖК «Авиатор» на проспекте Авиаторов Балтики в Мурино. К новому учебному году здесь открылся встроенный детский сад, рассчитанный на 100 детей.

По соглашению с правительством Ленобласти инвестор передает детский сад в муниципальную собственность.

ГК «Мавис» в западной части Мурино построил еще 3 детских сада на 100 мест, в том числе коммерческий детский сад. Застройщик планирует построить 2 детских сада на 100 мест в 2025 и 2027 году, сейчас строится школа на 1175 мест по муниципальному соглашению благодаря государственной программе «Развитие образования». Завершить строительство школы планируется до конца 2024 года.

Пресс-служба областного правительства