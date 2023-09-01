Пенсионерке из Красной Горки подключили газ накануне дня рождения

У жительницы деревни Красная Горка Елены Седовой появился газ. Теперь её жизнь станет более комфортной, ведь раньше дом отапливался с помощью электрических приборов – камина и обогревателей.

По этому случаю, а заодно и для того, чтобы проверить настройки оборудования, проконсультировать по возникшим за месяц эксплуатации вопросам, напомнить о технике безопасности, к Елене Васильевне наведались сотрудники АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». Пока хозяйка рассказывала о том, как изменилась её жизнь, на плите весело закипал чайник. Елена Васильевна – участница волонтёрского центра «ZaСВОих». Она плетёт маскировочные сети и шьёт плащ-палатки.

– Я и думать не могла о таком подарке, – делится впечатлениями счастливая женщина. – Дом у меня 2007 года постройки. Хотели газифицировать, но счёт на проведение трубы был просто фантастический. Недавно благодаря мобильному офису АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», узнала о программе догазификации. Так получилось, что на встрече присутствовал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. Он убедил написать заявление на подключение домовладения к газораспределительным сетям. Дал слово, что работы будут завершены ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Обещание сдержал.

При подключении дома Елена Васильевна воспользовалась субсидией, которая покрывает затраты на газификацию в размере до 200 тыс. рублей (для льготников).

– Дом подключен благодаря президентской программе, – рапортует генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин. – Всего в деревне Красная Горка заключено 19 договоров на газификацию, восемь из них уже выполнено. Для подключения голубого топлива нужно, чтобы дом находился в пределах населённого пункта, где есть газ. Из документов понадобится только паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности. Каждый житель Ленинградской области имеет право на получение субсидии в качестве компенсации затрат на проведение газа. Минимальная сумма – 180 тысяч рублей. Эта мера позволяет значительно снизить затраты на газификацию для граждан, которые зарегистрированы не менее года по месту жительства в индивидуальном домовладении, подлежащем газификации, и имеют техническую возможность подключения к сети газораспределения.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото пресс-службы администрации ВМР