Кто знает аз да буки, тому и книги в руки

Как известно, во времена СССР книга была не только лучшим другом, но и прекрасным подарком. К сожалению, в 90-е годы интерес к печатным изданиям заметно угас. Объяснений этому очень много: многочисленные гаджеты, появление интернета, ценовая политика издательств на свою продукцию. Сейчас ситуация меняется в лучшую сторону.

По словам нашей собеседницы Ирины Святсковой, заведующей Муринской библиотекой, сегодня читатели вновь проявляют интерес к книгам.

– За последнее время библиотека пережила кардинальные изменения. Полностью сменился коллектив, все сотрудники имеют профессиональное высшее образование, что в нашей сфере достаточно большая редкость. Прежде тут была своя специфика работы, люди приходили сюда больше отдохнуть, набраться сил. Поменяв направление, делаем упор, чтобы библиотека была не центром отдыха, а скорее, культурным кластером. Такой своеобразный информационный центр, где люди прежде всего стараются получить дополнительное образование, культурно-просветительское и информационное развитие. С переходом на эти новшества резко поменялась целевая аудитория. Сейчас сюда больше приходит молодёжь. Её показатель за последний год вырос на 78%. Ещё мы увеличили количество проводимых мероприятий. Стараемся охватить все слои населения. Для этого была закуплена специальная литература. Кроме этого, не забываем наших пожилых читателей. Они здесь собираются каждую пятницу. В читальном зале проходит поэтический клуб. Свои стихи читают местные поэты, – рассказывает наша собеседница.

Библиотечный фонд насчитывает более 14 тысяч книг, причем большая часть из них очень востребована. Есть издания, на которых записываются в очередь. Роман «Рыжий доктор» Екатерины Вильмонт бьёт все рекорды по читаемости. Последнее время стала популярна Агата Кристи. Не исключено, что на это повлияли многочисленные телевизионные сериалы по её произведениям.

Кроме этого, работает передвижная библиотека. Она открылась у нас в прошлом году. Два раза в неделю на машине сотрудники выезжают в Западное Мурино. Люди, которые проживают здесь, хотят иметь доступ к хорошей художественной и популярной литературе. Эту идею предложил глава администрации Алексей Белов. «Передвижка» работает на базе Молодёжного коворкинг-центра «Мури Ум». Читатели заранее заказывают себе необходимую литературу. Делают это по-разному – по интернету и по телефону. Заранее составляется список, библиотекари стараются удовлетворить все желания муринцев. Средняя посещаемость «передвижки» составляет больше 30 человек. А бывают дни, когда в коворкинг-центр приходит свыше ста читателей. Есть уже и постоянные. Одна из них, пожилая пенсионерка, предпочитает фантастику. Она не только прочитала все книжки на эту тему, но и просмотрела все фильмы. Бабушка в курсе всех последних печатных новинок.

Не секрет, что ещё пару лет назад бытовало мнение, что библиотеки – пережиток прошлого. И они попросту не нужны. Но это совсем не так. Люди, несмотря на все бытовые неурядицы, продолжают посещать очаг культуры. Если говорить о портрете целевой аудитории, то здесь превалируют женщины. Конечно, мужчины ходят в библиотеку, но значительно меньше. Что касается возрастной аудитории, ограничений нет: от совсем маленьких до пожилых людей.

Школьники в основном приходят сюда на мероприятия или просто с друзьями провести время в игровой комнате. У людей в возрасте 19 – 35 лет очень популярны книги по самообразованию, по самосовершенствованию. Молодые люди идут, чтобы конкретно удовлетворить свои запросы. Они заранее знают, чего хотят. На руках есть чёткий список литературы. Люди пожилого возраста выбирают себе книги по вкусу, часто интересуются новинками.

Ирина Викторовна рассказала нам о книгах, которые пользуются особой популярностью у читателей. Среди детей это Гарри Поттер английской писательницы Дж. К. Роулинг. У молодёжи – «Тайная жизнь пчёл» Сью Монк Кидд, на эту книгу стоит очередь.

Не могли мы не поговорить и проблемах. В первую очередь это, конечно, так называемые невозвращенцы. Их работники библиотеки обзванивают по телефону, пишут сообщения в мессенджерах. Особо злостных нарушителей вносят в чёрный список и лишают на год прав пользоваться книжным фондом. Но все равно до последнего идут навстречу читателям.

В завершение встречи мы вместе с заведующей прошлись по залам. Бросилось в глаза обилие детской литературы. Выглядит зал для новых читателей по-домашнему, везде расставлены плюшевые игрушки. Ребёнок может в любую секунду отвлечься от чтения и отдать предпочтение игрушке. Причём есть специальный стенд, где выставлены книги для маленьких читателей с ограниченными возможностями здоровья. Ирина Викторовна продемонстрировала нам книги для слабовидящих и слепых. Их предоставляет Санкт-Петербургская государственная специальная центральная библиотека. Эти издания также пользуются спросом. Большой выбор для любителей детективного жанра и любовного чтива.

Пока мы общались с заведующей, за новыми книжками пожаловали постоянные читатели.

Юрий КУЗЬМИНЫХ

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