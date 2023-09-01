Епископ Игнатий отслужил свою последнюю литургию во Всеволожском благочинии

Престольный праздник храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни состоялся во Всеволожске 29 августа. Эта дата – день памяти перенесения Нерукотворного Образа Иисуса Христа из Эдессы в Константинополь – имеет для прихожан Всеволожского благочиния особое значение ещё и потому, что 29 августа 1901 года состоялось освящение храма на Румболовской горе.

Богослужение возглавил епископ Минусинский и Курагинский Игнатий (Пунин), в течение 10 лет возглавлявший Выборгскую епархию в сане епископа Выборгского и Приозерского. Решение о кадровых переменах было принято Священным Синодом 24 августа. Епископом Выборгским и Приозерским назначен епископ Варнава (Баранов).

Для епископа Игнатия Божественная литургия во Всеволожском благочинии была расставанием со своими духовными чадами. Его Преосвященству сослужили настоятель храма, благочинный Всеволожского округа протоиерей Роман Гуцу, ключарь Свято-Екатерининского храма г. Мурино протоиерей Евгений Валяшкин и духовенство Всеволожского благочиния Выборгской епархии.

Владыка Игнатий также возглавил Крестный ход в честь престольного праздника.

После Литургии настоятель храма, протоиерей Роман Гуцу поблагодарил Его Преосвященство за многолетнюю заботу о приходе и передал в дар образ Смоленской иконы Божией Матери. Архипастырь в свою очередь подарил храму Спаса Нерукотворного Образа икону святителя Николая Мирликийского, Свято-Троицкому храму – икону Святой Живоначальной Троицы.

Благодарности в адрес Преосвященнейшего Игнатия прозвучали от районной и городской власти, а воспитанники Епархиальной православной гимназии «Логос» вручили ему общую памятную фотографию с выпускного 2023 г. в раме на холсте.

На храмовой площади была развёрнута выставка фотографий, подготовленная прихожанами. Средства от реализации этих произведений искусства пойдут на строительство Кафедрального собора во Всеволожске.

Архиерейскими премиями за усердные труды в образовательной сфере награждены настоятель храма св. пр. Серафима Саровского на Мельничном Ручье иерей Александр Завацкий и клирик храма Святых апостолов Петра и Павла пос. им. Морозова иерей Николай Киреев.

Патриаршим «Знаком материнства» награждены несколько прихожанок, а архиерейскими грамотами – сотрудники храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни.

После Богослужения в честь престольного праздника и юбилея г. Всеволожска при поддержке администрации района состоялась концертная программа с участием Симфонического оркестра Ленинградской области, а также известных отечественных исполнителей.

Подготовил Владимир ШЕМШУЧЕНКО