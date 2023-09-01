Достижения Ленобласти «оживут» на выставке «Россия»

Создать макет одного из знаковых объектов Ленинградской области и «оживить» его при помощи искусственного интеллекта станет возможным на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Посетители международной выставки, которая стартует в ноябре в Москве, смогут сами построить модели, представляющие достижения в ключевых отраслях экономики Ленинградской области, а потом узнать о них интересные сведения. В число представленных объектов вошли Выборгский замок, уникальный всесезонный курорт в Ленинградской области «Игора», сеть отелей «Точка на карте», крупнейший на Балтике порт Усть-Луга, крупнейший завод фосфорных удобрений в Европе – Волховский филиал АО «Апатит», строительные проекты ГК «Самолет» и ГК «А101».

В центральной части экспозиции региона будет размещен специально спроектированный технологичный игровой стол-подмакетник. Элементы макетов будут созданы из дерева с уникальной формой и специальным датчиком. При помощи технологии 3D-мэппинга макеты получат эффектную подсветку и анимацию.

Когда посетитель соберет макет, то произойдет «лазерное сканирование», после чего искусственный интеллект идентифицирует объект, запустит визуальное и звуковое сопровождение, включит видеоролик с интересными фактами о собранном объекте.

Международная выставка-форум «Россия» проводится в соответствии с Указом Президента Владимира Путина. Она откроется в ноябре 2023 года на ВДНХ. В преддверии выставки у ленинградцев есть возможность поддержать регион на голосовании на федеральном сайте «Россия – страна достижений».

Пресс-служба областного правительства