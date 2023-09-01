Введен в эксплуатацию последний долгострой Юкков

Вторая очередь проблемного ЖК «Черничная поляна» введена в эксплуатацию.

Ключи от своих квартир получат около 200 семей. Строительство жилого комплекса завершила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области за счет инвестиций, привлеченных Правительством Ленинградской области.

«Черничная поляна — малоэтажный, но сложный проект. Для завершения его строительства задействовали двух инвесторов, но, самое главное — провели укрепительные мероприятия и обновили все то, что за время простоя пришло в негодность. Работа не останавливается: сети всей «Черничной поляны» были переданы «Леноблводоканалу», и Правительство Ленинградской области выделило дополнительные бюджетные средства на строительство очистных сооружений. После их установки жители всего населенного пункта будут уверены в надежной системе водоочистки», — рассказал заместитель председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Строительство объекта в 2014 году начала компания IMD Group, однако неоднократно переносила сроки и в 2017 году окончательно остановила работы. Летом 2021 года Правительство Ленинградской области возобновило строительство за счет привлеченных инвестиций. Заказчиком работ выступила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области.

Пресс-служба областного правительства