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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Энколово прошел конкурс-выставка племенных животных «Белые ночи – 2023»

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В деревне Энколово, на территории конно-спортивного клуба «Дерби», состоялся XX областной «конкурс красоты» среди бурёнок – выставка племенных животных «Белые ночи – 2023». Участницы этого оригинального «дефиле» были далеки от заветного стандарта «90-60-90». Зато «дамы» на подиуме выделялись особенной статью и холёностью. Все парнокопытные дают много молока, хорошее потомство.

Корону королевы разделили между собой Дубровка и Сагитта – коровы голштинской и айрширской пород. Теперь лучшие тёлочки региона поедут в столицу – на всероссийскую выставку «Золотая осень».

Конкуренция на конкурсе была нешуточной. На выставку приехали 74 бурёнки из 57 хозяйств Ленинградской области. С самого утра рогатым номинанткам «наводили» марафет в «салоне красоты» – специально установленном шатре. Коров причёсывали, мыли и старались приучить к уздечке – как лошадь к наморднику или собаку к поводку. Ведь их пришлось выводить на площадку – надо было, чтобы конкурсантки не брыкались и слушались. А это всё непросто… Во время дефиле участницы заметно нервничали.

– Му-у-у, му-у-у, – мычали рогатые красавицы.

– Перед вами – яркая представительница голштинской породы корова Пальмирка, – вещал на выставке конферансье, представляя первую участницу на подиуме. – Ее суточный удой составляет 47 литров.

Коровки друг за другом выходили на манеж. Кроме молодых особей, на «подиуме» выступали и «дамы» более зрелого возраста. Бурёнки без капли смущения демонстрировали свои прелести и с важным видом удалялись. Экстерьер конкурсанток, ноги и… вымя оценивала независимый специалист, зоотехник-селекционер, кандидат сельскохозяйственных наук Лариса Коваль. С утра до вечера она выбирала из самых достойных и соответствующих коровьим стандартам претенденток.

– Сначала мы смотрим на молочную систему – чем больше корова даёт молока, тем лучше, – подчеркнула эксперт.  – Затем глянем на спину: она должна быть прямой. Очень важна ширина бедер и грудных костей, ведь это доказывает здоровье коровы. Обратите внимание на ноги претендентки – они крепкие! Кстати, нужно посмотреть на походку, это тоже важно. Пожалуйста, проведите конкурсантку! Очень хорошо! Её поступь плавная, без вихляний. И наконец, последнее: форма вымени. Оно должно быть волнообразным, с сосками, расположенными в правильной пропорции.

Как отметила Лариса Коваль, Ленинградская область – лидер молочного животноводства. Впервые она приехала в Ленинградскую область тридцать лет назад.  Разница между тем и сегодняшним поголовьем – огромная.

–  Изумительные стада и высокая продуктивность позволяет 47-му региону занимать лидирующие позиции в этой отрасли, – подчеркивает специалист. – Знаете, недавно один известный зарубежный эксперт поделился мнением, что российские коровы ничем не отличаются от высокоудойных «иностранок». Это отличная оценка.

– Сельское хозяйство – мотор экономического роста и образец невиданной продуктивности, особенно это касается молочного направления, – отметил заместитель председателя областного правительства, председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Олег Малащенко. – К сожалению, в этом году капризная погода подвела при заготовке кормов, но всё равно показатели в этом секторе экономики обнадеживают.  Сегодня Ленинградская область занимает лидирующие позиции по развитию племенного животноводства.  В настоящее время в регионе 47 племенных заводов по разведению крупного скота.

По словам Олега Михайловича, выставки «Белые ночи» – это визитная карточка региона.

– Нам есть что показать и чем гордиться, – продолжил Малащенко. – Областные коровы готовы по надоям дать фору любым зарубежным. (И зрители поддержали эти слова аплодисментами. – Авт.) Бесспорно, развитие АПК и высокие показатели невозможны без последовательной племенной работы, и она у нас проводится на достойном уровне.

-– Деревенская жизнь мне знакома не понаслышке, – отметил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по аграрным вопросам Олег Нилов. – Потрясён нынешней выставкой достижений производителей молока в Ленинградской области. Лет двадцать-тридцать назад надои в 20 – 30 литров считались пределом мечтаний. Думаю, что сегодняшние производители в бытность СССР стали бы обладателями почетного звания «Герой социалистического труда». Низкий поклон и огромное спасибо!  Народные избранники знают о всех трудностях фермеров. Главная неприятность в том, что большие предприятия-переработчики неохотно соглашаются с повышением закупочных цен. А это неизбежно, так как расходы на содержание животных только увеличиваются.

– Выставка «Белые ночи» способствует дальнейшему повышению конкурентоспособности крупного рогатого скота, разводимого на сельхозпредприятиях Ленинградской области, – считает один из организаторов конкурса, генеральный директор ООО «Племенной завод Бугры» Виктор Локтионов. – Такие мероприятия необходимы для внедрения передового опыта и совершенствования селекционно-племенной работы.

На «Белые ночи» приехали представители не только из разных областей России, но и гости из Белоруссии. Соседи давно наладили сотрудничество с 47-м регионом и активно выбирают и покупают наших породистых парнокопытных. Местные хозяйства уже несколько лет назад стали серьЁзными игроками на российском агропромышленном рынке.

Ирэн ОВСЕПЯН
Фото Алекса АНДРЕЕВА

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