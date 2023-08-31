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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В школы Ленобласти поступили обновленные учебники по истории

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В образовательные учреждения Ленинградской области стали поставлять новые единые учебники по истории для учеников 10 и 11 классов. В них вошел раздел о причинах начала Специальной военной операции, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны.

Как сообщает комитет по образованию Ленобласти, всего закуплено более 25 тысяч учебников. В ближайших планах разработка новых учебников по истории для учащихся 5–9 классов, их намерены завершить к началу следующего учебного года.

Напомним, что прошлые учебники охватывали историю страны до 2011 года.

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