В образовательные учреждения Ленинградской области стали поставлять новые единые учебники по истории для учеников 10 и 11 классов. В них вошел раздел о причинах начала Специальной военной операции, вхождению новых регионов в состав России, современному развитию страны.

Как сообщает комитет по образованию Ленобласти, всего закуплено более 25 тысяч учебников. В ближайших планах разработка новых учебников по истории для учащихся 5–9 классов, их намерены завершить к началу следующего учебного года.

Напомним, что прошлые учебники охватывали историю страны до 2011 года.