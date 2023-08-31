В школах Всеволожского района прошли учения по антитеррористической безопасности

29 августа в 22 образовательных организациях Всеволожского района прошли всероссийские учения среди сотрудников по теме антитеррористической безопасности. Работники учебных учреждений отработали сценарий действий при возникновении угрозы совершения преступлений террористической направленности, в том числе при вооруженном нападении.

Всероссийские учения прошли по всей стране по инициативе Министерства просвещения. Педагоги ознакомились с общими правилами и рекомендациями поведения в случае различных угроз, а также закрепили алгоритмы поведения на практике.

Помимо инструктажа учителей, уроки антитеррористической безопасности проведут для детей. Ребятам расскажут о видах угроз, с которыми они могут столкнуться, а также о том, как правильно вести себя.