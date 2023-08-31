Всеволожский район лидирует в рейтинге лучших школ Ленобласти

В десятку наиболее успешных в регионе вошли шесть средних учебных заведений из нашего муниципального образования, представляющих города Кудрово, Сертолово, Мурино и Всеволожск. Хорошим школьным образованием в 47-м регионе могут также похвастаться Сосновый Бор и Гатчина.

«Наша школа третий год подряд возглавляет «топ-10», – говорит директор ЦО «Кудрово» Игорь Соловьев. Став руководителем Центра образования «Кудрово», он понимал всю ответственность, возложенную на него председателем областного комитета по образованию и главой администрации Всеволожского района. Школа должна была соответствовать новым требованиям, новому качеству образования, отвечать на вызовы современности.

– Быть в лидерах непросто и даже немного тяжело, – откровенно признается Соловьев. – Сейчас у нас учится более четырех тысяч детей. Безусловно, сложно держать высокую планку при таком большом количестве учащихся. Но рейтинговый Олимп нас мотивирует постоянно улучшать качество образования. Нет предела совершенству, поэтому мы всегда стараемся двигаться вперёд и идти в ногу со временем. Хочу отметить большую заслугу родителей. Начнём с того, что, работая только в тесном содружестве – родитель, педагог, ученик, – удастся добиться успеха. Школу можно сравнить с оркестром, где педагог выступает в качестве дирижёра.

Как считает Игорь Юрьевич, современные средние учебные заведения начинаются с изучения потребностей ребёнка.

– Наш Центр образования вплотную работает с ведущими вузами Санкт-Петербурга, – отмечает директор. – Поэтому мы в курсе, какие специалисты наиболее востребованы здесь и сейчас. Такой подход позволил в этом году 125 нашим выпускникам поступить в вузы по целевому направлению. Это каждый шестой учащийся. У нас установлено сотрудничество не только с ЛЭТИ, но и другими высшими учебными заведениями, входящими в рейтинг лучших вузов страны. Не за горами начало учебного года. Для меня – это новое путешествие нашего большого школьного корабля, который уверенно плывет вперед по намеченному курсу к знаниям и успеху каждого ребёнка.

– В этом году мы на четвертой позиции в рейтинге лучших школ, – рассказывает директор Муринского центра образования № 2 Александр Деревянко. – Это результат профессионализма как наших педагогов, так и их учеников. Учителя постоянно совершенствуют свои навыки, участвуя и побеждая в различных профессиональных конкурсах. Несмотря на то что сейчас многие учебные заведения жалуются на нехватку педагогов, у нас с кадрами всё в порядке. Если говорить о поддержке молодых учителей, то каждый начинающий специалист, приходящий работать в школу, нуждается в поддержке старших товарищей – тех, кто максимально быстро поможет ему достичь высокого профессионального уровня. Здесь сложно обойтись без помощи педагогов-наставников.

Как рассказал директор, сейчас в школе более двух тысяч обучающихся.

– В этом году у нас семь первых классов и один коррекционный, – отмечает Александр Деревянко. – Главная фишка в нашей работе – верить в талант каждого ребёнка, раскрыть его и помочь в становлении. В детях важно развивать жажду знаний. Ученик не сырьё для переработки, а индивидуальность, которую требуется развить, и школа – не конвейер, а дом, где получают знания. Для этого пестуем в детях нравственные начала. Стараемся подавать пример собственным поведением.

– Несколько лет назад сын пошёл в первый класс, – говорит мама пятиклассника Алексея, Алина Шишлинова из Кудрово. – Тогда я купила красивый букет и гордо пошла с ребёнком в школу, она была не такая, как советская, гораздо красивее и светлее. Меня поразило её оснащение, добрые педагоги, которые, как волшебные феи из сказки, ходили и улыбались детям. Знаете, сначала я хотела, чтобы мой ребёнок учился в Санкт-Петербурге, но получилось так, что сын пошёл в школу в Кудрово. Сейчас я уже не понимаю родителей, которые для того, чтобы подготовить детей к поступлению в хороший вуз, считают, что их нужно отвозить на учебу Северную столицу. Во Всеволожском районе достаточно хороших школ, где высокий уровень образования.

Ирэн ОВСЕПЯН