Во Всеволожске пройдет ярмарка спорта

9 сентября на территории Общественного пространства «Парк Песчанка» пройдет ярмарка спорта Всеволожского района. Гости мероприятия смогут познакомиться со спортивными клубами района и федерациями по различным видам спорта, а также принять участие в мастер-классах и интерактивных площадках.

Организаторами мероприятия выступает Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области и Отдел ФКС администрации Всеволожского района. Ярмарка спорта дает возможность тренерам и спортивным клубам рассказать о своей деятельности, в том числе провести показательные выступления. А те, кто хочет повысить физическую активность, но не знает, с чего начать, могут узнать больше о работе местных клубов и выбрать подходящее для себя направление.

Однако ярмарка спорта это не просто место знакомства, но и настоящий праздник активных людей. В парке будут работать развлекательные площадки с участием профессиональных спортсменов. Например, в зоне амфитеатра можно будет принять участие в шахматных и шашечных баталиях с заслуженными спортсменами Всеволожского района. А в зоне скейт-парка пройдет фестиваль «VsevJam» с дисциплинами Pump-Track, BMX Freestyle и BMX Race и розыгрышем ценных призов.

Мероприятие стартует 9 сентября в 14.00 в парке «Песчанка» (Всеволожск, ул. Садовая).