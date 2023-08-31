Во Всеволожске открыли новую волейбольную площадку

В полдень 30 августа во дворе дома № 4 по улице Вокка было особенно людно. В этот день состоялось открытие нового спортивного объекта – волейбольной площадки свободного доступа. На торжественном мероприятии присутствовали зампредседателя совета депутатов города Всеволожска Л.Г. Чипизубова, начальник отдела физической культуры и спорта администрации района Е.В. Ларионова, директор Всеволожского ЦФКС В.С. Гайдуков и другие сотрудники Цента физической культуры и спорта.

– Данный спортобъект построен за два месяца и соответствует современным стандартам уличных волейбольных площадок. Он обошелся району в 2,1млн рублей. Резиновое покрытие толщиной 2 см положено на прочную подушку, что обеспечивает долговечность самой площадки и минимизирует возможность получения травм при игре в волейбол, – отметил Владимир Гайдуков.

После непродолжительной торжественной части, где к собравшимся обратился капитан команды ветеранов по волейболу, чемпион России Валерий Колчин, состоялось символическое перерезание ленточки. После этого состоялся товарищеский матч между спортсменами волейбольной секции Лицея № 1 и сборной командой Всеволожска. В качестве судей выступили сотрудники ВЦФКС. В поединке между опытными и молодыми спортсменами сильнее оказались ветераны спорта. Они выиграли со счетом 2:0. После матча всех участников турнира наградили ценными подарками, ну а кубок достался команде победителей.

Александр СОРОКИН

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