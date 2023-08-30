«Девчонки, вас помнит Россия!»

В первых строчках этого, ставшего известным в последние годы, стихотворения Ирины Борзых все они перечислены поименно: «Спят здесь Тоня и Рая, Две Ани и Евдокия, Надя, Тамара, Мария, Ниночка, Анастасия»… Да, их помнит Россия. Точнее, спустя годы узнала, вспомнила и осознала рядовой подвиг юных ленинградок, погибших на заготовке дров для блокадного города.

Я осознанно употребила именно выражение: «рядовой подвиг». Была война. Страшная, великая, кровопролитная, не щадившая никого – ни детей, ни стариков. И каждый понимал, что может завтра погибнуть. Даже если ты сражаешься не в окопах, а на трудовом фронте. Девушки, взявшие в 42-м в руки не автоматы, а лучковые пилы, конечно же, хотели жить, мечтали о будущем. И очень хотели помочь любимому городу, который погибал без еды, тепла и света.

Ленинград уже в первые месяцы после организации заготовки дров получил 55 тысяч кубометров. Дрова, тепло были синонимами жизни и победы.

Благодаря подвигу рядовых лесозаготовителей в осажденном городе работало почти 50 предприятий оборонной промышленности, производивших артиллерийские орудия, миномёты и пулемёты, мины и снаряды, и даже танки!

Около ста видов военной продукции давал стране блокадный Ленинград. Изможденные, падающие от голода люди, подростки, ночевавшие в цехах у своих станков, – они мечтали только об одном. О победе над врагом.

Мы всё это знаем. Читали, слышали рассказы, смотрели художественные фильмы о войне, фотографии и документальную хронику. Почему же так щемит сердце и влажнеют глаза у людей при виде памятника, стоящего в стороне от дороги, в глубине елового леса? Печалью веет от скорбной фигуры девушки, склонившейся в глубоком поклоне на братской могиле подруг. А на гранитных плитах, где соединились два цвета войны: пепел и пламя, – венки и свежие цветы.

Мы стоим у этих плит с Анатолием Федоровичем Петровым. Директор Всеволожского лесничества, заслуженный лесовод России, он с десяток лет назад впервые увидел в лесу близ Северной Самарки братскую могилу, типовую стелу, уже поросшую мхом, обнесенную железной многократно перекрашенной оградкой и коряво, от руки выведенные масляной краской на завалившейся бетонной плите десять имен и фамилий девчонок.

– Я как-то сразу для себя решил, – рассказывает Петров, – что этот памятник вот так, в бесхозности и забвении, не оставлю. Сразу этих девчушек принял как своих коллег, работников лесного хозяйства, погибших 23 августа 1942 года на заготовке дров. Думаю, это единственная такая могила в России. Рассказал коллективу, что есть братская могила девушек-лесорубов, погибших в годы войны от вражеского артналета, и что в тот день, когда их бригаде, ставшей победителем социалистического соревнования, Герой Советского Союза, летчик Евгений Преображенский приехал вручать знамя. Вручил, и был праздничный обед. И вот за обедом-то их всех одним снарядом и накрыло. Меня люди поняли. И приняли эту историю как глубоко личное дело, решив восстановить памятник, благоустроить территорию.

Видели, сколько людей откликнулось? Сады посадили – яблоневый, грушевый, аллею липовую. В этом году на 9 Мая представители всех 19 лесничеств нашей Ленинградской области приехали, у каждого посажено здесь своё дерево, вишнёвый сад цвёл, а в следующем году посадим черешневый сад.

В день гибели девушек мы в очередной раз встретились с Анатолием Федоровичем на мемориале, преобразившемся за прошедшие годы. На традиционной встрече гостей было много: представители Областного объединения «Ленлес», администрации Свердловского городского поселения, кадеты и учащиеся всеволожских школ; до последнего времени приезжали в эти памятные дни ветераны войны, например, Анна Дмитриевна Мозалева, и ветераны организации, благодаря которой в сороковую годовщину со дня гибели девушек (то есть 23 августа 1982 года) и была поставлена памятная стела.

Благодаря воспоминаниям Анны Дмитриевны мы узнали некоторые подробности о погибших девушках.

Например, о том, что они, человек 10 – 12, были неразлучны, ходили всегда стайкой, стайкой пошли и обедать в тот горький день. Что были они и манерами, и одеждой, и походкой не похожи на остальных девушек в бригаде, поэтому и прозвали их «балетками», вроде бы там, в балетном, они и учились до комсомольского призыва и мобилизации на заготовку дров для блокадного города. Эти воспоминания записала для нас, для потомков, замечательный краевед Светлана Соколова из Дубровки. С лёгкой руки Анны Дмитриевны и Светланы Борисовны версия о девочках из балета стала гулять по белу свету. Вот и стихи о девушках-«балетках», ставших лесорубами, сочинились, и песни спелись.

– Только руководство училища имени Вагановой категорически отрицает тот факт, что их студентки были мобилизованы на заготовку дров, они все были эвакуированы в Пермь, – сокрушается Анатолий Федорович Петров, – но мы все равно докопаемся до истины.

Я понимаю Петрова: эту историю (о девочках, сменивших пачки и пуанты на лучковые пилы) впервые услышала несколько лет назад от самой Светланы Соколовой. Однако Светлана Борисовна говорила об этом как об одной из возможных версий. Но ведь в красивую легенду так хочется верить!

Нина Петровна Григорьева (Шауляк) – ветеран комбината «Ленлес», житель блокадного Ленинграда – тоже из года в год приезжает всей семьей на встречи на братской могиле девушек-лесорубов. Наверное, она одна из последних, кто видел, слышал, помнит рассказы живых свидетелей тех событий. Вот и нынче, выступая на этом небольшом митинге, она вспомнила их поименно:

– По инициативе руководства нашего комбината и на наши средства была поставлена стела на братской могиле девочек. В течение 15 лет ветераны «Ленлеса» ухаживали за могилой. Пока были живы, включая Анну Мозалеву, все бывшие лесозаготовители приезжали в этот горестный день их гибели сюда, в лес своей военной юности. Иван Семенович

Ершов, бывший начальник Невского лесопункта военных лет, впоследствии руководивший комбинатом «Ленлес», много рассказывал о работе в эти страшные годы, о самих девушках. Но никогда не говорилось о подробностях их биографии, мирной профессии. И Анна Дмитриевна признавалась, что не до того было, не до разговоров, и прибыла эта группа девушек на заготовку в один из последних призывов. А первую книгу, которой можно было доверять как источнику, написал о девушках бывший главный инженер Виктор Иванович Преснов. Один экземпляр книги был подарен администрации Свердловского поселения, но столько лет прошло, столько администраций сменилось, Советский Союз развалился, и где та книга сейчас… Второй экземпляр был в музее, который сгорел. И книга, к сожалению, утрачена. Но эстафету подхватил Валентин Михайлович Введенский, заместитель генерального директора «Ленлеса», который тоже встречался с лесорубами, оставшимися в живых. Сейчас Валентину Ивановичу 92 года, он свыше 50 лет отработал в лесном хозяйстве Ленинградской области и сейчас пишет книгу воспоминаний о судьбой дарованных встречах с героинями трудового фронта. Обещал доработать книгу к очередной годовщине Победы. Будем ждать. Такой бы был подарок для нас всех! Но самый главный подарок – это не просто воссозданный когда-то скромный наш памятник, а заново созданный мемориал памяти девочек. Такая великая работа была проделана, за которую низкий поклон вам от нас, детей войны.

Да, надо сказать спасибо множеству людей, благодаря которым этот уголок леса стал таким «притягательным и благостным», по выражению протоиерея Иакова (Амбарцумова), настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в поселке им. Свердлова.

Отец Иаков отслужил панихиду по девушкам на братской могиле, а мы после митинга поговорили с директором фонда «НеваГрад» Мариной Грязновой. В нынешнем году благодаря фонду обыкновенная бетонная плита в основании братской могилы оделась в гранит цветов пламени и пепла.

– В прошлом году я впервые была на этой могиле, – сказала Мария Федоровна. – Меня пригласили депутаты и администрация Свердловского поселения. До слез меня тронула история девушек, которые променяли пачки и балетные пуанты на пилы. И мы решили помочь. Подобрали керамогранит соответствующий, нашли рабочих, профессионально сделавших своё дело. Надо было выполнить не только качественно, но и красиво. Получилось очень красиво. Наверное, это завершающий штрих мемориала, проект которого на безвозмездной основе сделал архитектор, профессор училища имени Штиглица Всеволод Чурилин, петербургский скульптор Леонид Колибаба стал автором запоминающейся скульптуры на братской могиле. Всех неравнодушных людей не перечислить, поэтому всем спасибо!

Вот только зачинатель всех этих преобразований – директор Всеволожского лесничества А.Ф. Петров – намерен довести начатое до конца.

– Прежде всего всё-таки раскопать в архивах какие-то дополнительные сведения о погибших девочках. Мне кажется, это очень важно. Чтобы не только помнили, но и знали о них больше. Важно для наших детей и внуков. И ещё – заложить черешневый сад. Он будет украшением этого места. Вы, кстати, попробовали наш первый урожай?

Да, всем присутствующим предложили нынче угощение: яблоки и груши первого урожая сада, заложенного несколько лет назад работниками лесничества.

Есть здесь деревья, посаженные депутатами областного ЗакСа, администрацией и депутатами Свердловского поселения, есть дерево губернатора Александра Дрозденко, есть дерево и нашей редакции газеты «Всеволожские вести». Растут, цветут и плодоносят, радуют всех. Потому жизнь на земле – вечная.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА