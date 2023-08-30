Во Всеволожском районе прошла Спартакиада ГТО

27 августа на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума собралось около 50 спортсменов-любителей из разных поселений района. Очередной этап традиционной ежегодной Спартакиады собрал представителей Ленинградской областной противопожарной спасательной службы, Станции скорой медицинской помощи, 15-го отряда Федеральной противопожарной службы главного управления МЧС России по Ленинградской области и Станции по борьбе с болезнями животных.

Воскресное утро порадовало хорошей погодой и подарило прекрасные условия для спортивных состязаний. Несмотря на немногочисленный состав соревнующихся, мероприятие проходило по всем правилам. Была торжественная часть, после которой перед собравшимися выступила чер-группа Всеволожского ЦФКС под руководством Антонины Бармосовой. Безопасность обеспечивали сотрудники МВД и добровольной народной дружины Всеволожска.

– Данное мероприятие проводится с целью популяризации здорового образа жизни, приобщения населения к занятиям физкультурой и спортом. Кроме того, сегодня нам необходимо выявить сильнейших и сформировать сборную команду района для участия в предстоящей областной Спартакиаде ГТО, которая пройдет 22 – 24 сентября в Приозерском районе, – рассказала заместитель директора Всеволожского ЦФКС Ива Семенова.

В этот день спортсменам-любителям предстояло пройти испытания 9 – 12 ступеней Всероссийского комплекса ГТО, в которые вошли: наклон вперед из положения стоя, прыжок в длину с места, подъём туловища из положения лёжа, подтягивание из виса на высокой перекладине, сгибание/разгибание рук в упоре лёжа, бег на 2 000 (для женщин) и 3 000 метров (для мужчин) и бег на 60 метров.

Среди соревнующихся был замечен начальник станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района Руслан Идиатулин.

– Наш рабочий коллектив дружный и спортивный. Мы регулярно участвуем в различных спортивных мероприятиях. Бегаем марафоны, стартуем в лыжных гонках и велопробегах. Но сегодня я здесь один, потому что около десятка наших сотрудников участвуют в велопробеге в Кировском районе. Сейчас нахожусь в неплохой форме, поэтому надеюсь попасть в сборную района и поехать в сентябре на областную Спартакиаду ГТО, – поделился Руслан Идрисович.

После прохождения спортсменами всех испытаний судейская бригада из числа сотрудников Всеволожского ЦФКС подвела итоги Спартакиады. В результате сильнейшими оказались среди женщин 9-й ступени Валерия Богачевская, 10-й ступени – Жанна Звездина. В личном зачете среди мужчин 9-й ступени на высшую ступень пьедестала поднялся Роман Королёв. В выполнении нормативов 10-й ступени лучшие результаты показал Роман Орлов, а 11-й ступени – Руслан Идиатулин.

Александр СОРОКИН

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