Во Всеволожском районе прошел ежегодный педагогический совет

Представители сферы образования Ленинградской области, и в том числе Всеволожского района, встретились на традиционном большом педсовете в Центре образования «Кудрово».

В преддверии нового учебного года собравшиеся вспомнили прошлые достижения и поговорили о новшествах будущего. На солидный форум съехались более 500 работников муниципальной системы образования, участники конкурсов педагогического мастерства разных уровней, молодые специалисты и многочисленные гости.

Началось мероприятие с награждения сильнейших в педагогической профессии. Грамоты получили педагоги, показавшие высокие результаты в прошлом учебном году, а также победители конкурсных программ различного уровня.

– Всеволожский район для меня особое место на карте, – отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва. – Я здесь проработала много лет, поэтому с особым трепетом встретилась с коллегами и приняла участие в награждении. Задач на ближайшую перспективу много, уверена, система образования достойно справится, взяв курс на формирование единого образовательного пространства и суверенизацию системы.

Открывая деловую часть программы, Вероника Реброва рассказала о перспективных направлениях развития региональной и муниципальной систем образования. Это – внедрение обновленных образовательных программ и цифровых технологий, профориентация детей и молодёжи, формирование системы учительского роста, механизмы оценки качества деятельности образовательных организаций и, конечно, доступность образовательных учреждений для каждого.

– В прошлом учебном году у нас открылись три школы: две в Мурино, одна в Осельках, – написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Через несколько дней, первого сентября, свои двери в мир знаний распахнут ещё две школы – одна в Мурино, другая в Кудрово. Всего они могут принять более двух тысяч ребят. Первый звонок на школьных линейках 1 сентября в этом году прозвучит примерно для 60 тысяч ребят. За парты сядут около 8 тысяч первоклассников.

Сейчас в районе продолжается строительство ещё девяти зданий, среди них пристройки к школам № 4, № 6 и Лицею № 1 во Всеволожске. Это позволит снизить нагрузку. Возводятся детские сады. За прошедший учебный год в эксплуатацию сдали шесть дошкольных учреждений, завершилась реновация детсада в Токсово. Всего воспитанников дошкольных учреждений в районе перевалило за 22 тысячи.

Отметим, что за лето в рамках национального проекта «Образование» были отремонтированы четыре спортивных зала, близятся к концу восстановительные работы на трех стадионах.

– В День знаний Щегловская СОШ прирастёт новой «Точкой роста», а первый школьный «Кванториум» откроется в Мурино, в школе № 3, – подчеркнули на педсовете. – Все это позволяет создать современные условия для качественного образования. Гордость района – ребята, получившие 100 баллов по ЕГЭ, их в районе одиннадцать.

Отдельная тема – патриотическое воспитание подрастающего поколения ввиду последних событий. Поэтому сегодня в школьных музеях Всеволожского района создаются новые тематические разделы, посвященные участникам Специальной военной операции, проявившим отвагу, мужество и героизм. Экспозиции рассказывают о земляках-героях. Таким образом, средние учебные заведения включаются в проекты по увековечению памяти участников СВО.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА