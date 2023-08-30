Во Всеволожске прошел День памяти поэта Николая Гумилева

26 августа во Всеволожске на нескольких площадках отмечали День памяти поэта Николая Гумилёва. На территории Ржевского артиллерийского полигона (Ковалёвский лес) состоялась траурная панихида в память о жертвах «Красного террора».

На четвёртом километре Дороги жизни есть лесная дорожка, которую называют «Тропой скорби», потому что ведёт она к старому пороховому складу, где содержались перед расстрелом жертвы «красного террора». В Ковалевском лесу с 1918 – 1921 год проводились массовые расстрелы по приговорам ПетроЧК. «Русской Голгофой» пророчески назвал это место поэт Максимилиан Волошин в стихотворении «На дне преисподней» (1922 г.), посвящённом памяти Александра Блока и Николая Гумилёва.

Собравшиеся прошли через деревянный мостик по «тропинке скорби, памяти, молитвы, любви» к речке Лубье и крошечному роднику — символу жизни среди этого мрачноватого места. А место это действительно страшное: по сторонам тропы установлены памятные стенды со страницами истории, иконами, цветами, свечами и лампадами, а на деревьях по обочинам расположены мемориальные таблички с историей расстрелянных, а также несколько раскопанных ям — места захоронений.

Также в этот день почитатели творчества Гумилева собрались в Бернгардовке. Здесь, на берегу реки Лубьи, прошёл традиционный музыкально-поэтический вечер под открытым небом «День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске». Звучали стихи Николая Гумилёва, звучали песни на его стихи, многие участники вечера читали стихи собственного сочинения. Вела программу председатель правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие» Ирина Гуреева-Дорошенко, уже более 30 лет приходящая в День памяти Николая Гумилёва на это намоленное место.

Соб. инф.

Фото Юрия КУЗЬМИНЫХ