В Ленобласти выплатят более 1,5 миллиона рублей на поддержку молодежных инициатив

Подведены итоги конкурса губернатора Ленинградской области по поддержке молодежных инициатив в 2023 году. В этом году конкурсная комиссия поддержала 14 проектов на сумму 1 млн 550 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, конкурс помогает активным и предприимчивым молодым людям реализовать полезные инициативы. Среди победителей конкурса проекты, направленные на воспитание патриотизма и уважения к отечественной истории; поддержку молодых семей; развитие экологического просвещения; развитие культурного просвещения; развитие волонтерства и молодежных движений; содействие образованию молодежи, включая научно-техническую деятельность.

Участниками конкурса стали жители Ленинградской области лот 14 до 35 лет. Важным условием конкурса является реализация проекта на территории Ленинградской области, при этом реализация проекта должна начинаться еще до подачи заявки автором. Со списком победивших инициатив можно ознакомиться на официальном сайте администрации Ленинградской области.