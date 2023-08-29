Всеволожский технопарк «Кванториум» приглашает на день открытых дверей

В эти выходные, 2 и 3 сентября, на территории Всеволожского агропромышленного техникума пройдет «Кванторианский пикник». Традиционное мероприятие в формате открытых дверей познакомит родителей и их детей с деятельностью технопарка.

Обучение в детских технопарках «Кванториум» происходит в квантумах, каждый из которых имеет свою специфику. Ребята могут выбрать направление согласно своим интересам – изучение высоких технологий или космоса, работа с инженерно-биологическими системами или геоинформационными технологиями. Во время обучения ребят ждет много практики, включая работу на высокотехнологичном оборудовании.

В день открытых дверей родителям и потенциальным ученикам проведут экскурсию по «Кванториуму», расскажут об основных направлениях и познакомят с командой наставников. Для участия на мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://vk.cc/cqeL2x

Адрес проведения: Всеволожск, ул. Шишканя, 1. Время: с 11.00 до 14.00. Дополнительная информация по телефону: 8 (813-70) 433-46.