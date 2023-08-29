Во Всеволожске прошел фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

Современные разработки, праздничные выступления и роботы-трансформеры – так во Всеволожске впервые прошёл масштабный фестиваль #ВместеЯрче. Праздник, который проходил в Общественном пространстве «Парк Песчанка», собрал десятки неравнодушных жителей всех возрастов. Главная идея мероприятия – обратить внимание на сбережение энергоресурсов и сохранение окружающей среды.

Фестиваль был интерактивным, а значит, гости не только наблюдали за происходящим, но и могли оценить экспонаты на ощупь. Например, юные посетители с удовольствием примеряли спецодежду и пользовались инструментами. Толпа детей собралась у необычного велошейкера с закрепленным на раме блендером. Пока ребята крутили педали – работал шейкер, который готовил вкусный напиток из выбранных компонентов.

Активностей было запланировано много, всех развлечений не перечислить. Организаторы постарались сделать так, чтобы было интересно разным поколениям участников: от бабушек до внуков.

– При подготовке фестиваля мы рассчитывали на семейную аудиторию, – отмечает начальник отдела Центра энергосбережения и повышения энергоэффективности Ленинградской области Маргарита Кропотова. – Тщательно выбирали развлечения. Для детей предусмотрена большая шоу-программа с роботами и мыльными пузырями, аудитория постарше может принять участие в научных разработках и «запустить ГРЭС». Все мероприятия не только развлекают, но и демонстрируют, насколько многогранна и интересна сфера энергосбережения.

На фестиваль пришло множество волонтеров и представителей энергетических организаций, которые рассказывали о своих уникальных разработках. Участники информировали гостей о важности экологического просвещения и бережного отношения к природным энергоресурсам. Пестрело множество тематических шатров: в одном делились энергосберегающими лайфхаками, в другом демонстрировали новые экотехнологии, учились правильно утилизировать лампы, ртутные градусники и батарейки при помощи экомобиля.

– Стараемся сделать нашу площадку максимально полезной и интересной, – говорит главный специалист пресс-службы «Россети-Ленэнерго» Вадим Комков. – Это как совместить два в одном. Во-первых, мы обычно представляем яркое шоу с химическими процессами. Во-вторых, реализуем миссию по образованию, например, просим «оживить» манекен Гошу, рассказывая о первой доврачебной медицинской помощи. Мы постарались сделать так, чтобы дети были активными участниками наших мероприятий.

Многих привлекли проекты ведущих технических вузов страны, которые демонстрировали созданные студентами инновации в области энергоэффективности. Просто узнавать о чем-то новом на таком масштабном событии казалось недостаточным, поэтому самые ответственные граждане принимали участие в экологических активностях, дабы сразу внести свою лепту в улучшение окружающей среды. Участники охотно подходили к фандомату для сбора алюминиевых банок и пластиковых бутылок, чтобы сдать пустые ёмкости. Собранная во Всеволожске тара отправится в дальнейшее путешествие – на завод по переработке. Вот такая хорошая инициатива.

Ещё одним популярным местом среди совсем юных экоактивистов оказалась площадка проекта «Крышечки ДоброТЫ». Здесь дети азартно сортировали пластиковые крышки по цвету и маркировке. Оказывается, это дело приносит двойную пользу: экологическую и социальную.

– Фестиваль стал доброй традицией, – подчеркнул в своем выступлении председатель комитета ТЭК Ленинградской области Сергей Морозов. – Сложно представить дальнейшее развитие нашего региона без энергосберегающих технологий. Такие масштабные праздники объединяют граждан в стремлении стать более экологичными, научиться правильно беречь и рационально использовать энергетические ресурсы.

Разумное потребление энергии в быту в большинстве случаев не связано с какими-либо неудобствами, однако результатом таких действий является не только экономия энергоресурсов нашей планеты, но и выгода для семейного бюджета. Для этого достаточно соблюдать элементарные правила культуры энергопотребления, не требующие больших затрат и специальных знаний.

– Сегодня ребята играют, а завтра они могут стать участниками реального процесса продвижения идей энергосбережения и сохранения экологии, – считает участница мероприятия Анна. – К этому вопросу нужно подходить серьёзно и обязательно приучать к этому детей.

Фестиваль получил живой отклик от 14 партнеров, представлявших свои сферы деятельности. В их числе Киришская районная электростанция, компании «Теплоком», «Газпром газомоторное топливо», «Россети Ленэнерго». В прошлые годы мероприятие уже проводилось в разных уголках 47-го региона, например в Тосно и Выборге. Для некоторых компаний-партнеров участие стало уже традиционным.

Ирэн ОВСЕПЯН

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