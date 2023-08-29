Во Всеволожске открылась выставка в честь искусствоведа Федора Морозова

Бывший директор Всеволожского историко-краеведческого музея Марина Семеновна Ратникова вновь доказала, что фамилия досталась ей по праву. Как настоящий воин, она никогда не сдается и не останавливается перед трудностями. Когда во Всеволожске перестал существовать краеведческий музей, Ратникова создала в собственном доме другой, частный, посвятив его первому почетному жителю города, краеведу Г.Я. Вокка.

Работа над созданием музея потребовала от историка-краеведа много усилий, но этот почти невозможный в ее возрасте труд был вознагражден удивительным открытием – при подготовке чердака дома под будущий музей она обнаружила архив искусствоведа и религиоведа Федора Михайловича Морозова. Исследователь всю свою жизнь посвятил изучению и описанию церковных ценностей и артефактов, создал в Александро-Невской лавре древлехранилище и внес тем самым огромный вклад и историю Русской Православной Церкви.

25 августа в частном музее Г.Я. Вокка на Колтушском шоссе открылась выставка, на которой были представлены найденные дневниковые записи и фотографии из архива ученого. Эта экспозиция – всего лишь незначительная часть находки на чердаке. С найденными материалами предстоит работать специалистам, таким как отец диакон Роман Катаев, хранитель Древлехранилища Александро-Невской лавры. Эта деятельность требует знаний и подготовки. Марина Семеновна намерена передать найденный архив в лавру.

Отец Роман, присутствовавший на открытии экспозиции, высоко оценил обнаруженный архив, заметив, что эти материалы дополнят уже известные документы Ф.М. Морозова.

На открытии выставки присутствовали жители города Всеволожска, которые всегда поддерживали деятельность Ратниковой, а также представители районного отдела культуры. Выступавшие, в числе которых были Дмитрий Силаев, Александр Войцеховский, заметили, что М.С. Ратникова вновь удивила общественность, представив уникальные документы из своего краеведческого собрания.

Ольга ЛАЗАРЕВА