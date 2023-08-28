Татьяна Буланова выступит на 100-летнем юбилее поселка Рахья

В эту субботу, 2 сентября, жителей и гостей Рахьинского поселения приглашают отметить столетие со дня образования поселка Рахья. Мероприятие «Гордимся прошлым, чтим настоящее, верим в будущее» пройдет в парке у рахьинского Дома культуры.

Свой вековой юбилей поселок отметит насыщенной праздничной программой. Гостей будут ждать лазертаг и аттракционы, интерактивные программы для детей и лазерное шоу. Весь день на площадке будут работать торговые точки и фудкорты.

Настроение зададут творческие коллективы Рахьи и приглашенные звезды. Вечером запланировано выступление шоу-группы «Звездопад», заслуженной артистки РФ Татьяны Булановой и кавер-группы «Йогурт».

Место проведения: поселок Рахья, Октябрьское шоссе, д. 3/2. Вход свободный.