Сертолово присоединилось к патриотическому фотопроекту  «Жена героя»

С 23 по 26 августа на территории Парка Героев в Сертолово экспонировали фотогалерею с портретами жен участников СВО. Десятки женщин присоединились к акции «Жена героя», чтобы выразить поддержку своим мужьям и всем тем, кто выполняет воинский долг.

В ходе масштабной акции «Жена героя» супруги российских военнослужащих – участников СВО – фотографируются в кителях своих мужей, чтобы показать солдатам и офицерам, что их любят и ждут дома с победой. Стартовал этот проект в сентябре прошлого года в Самаре и был поддержан Президентом РФ Владимиром Путиным, Министерством обороны, правительствами и администрациями всех регионов страны.

Родные и близкие участников СВО демонстрируют безоговорочную поддержку воинам-защитникам. Благодаря фотопроекту «Жена героя» каждая женщина может поддержать своего мужа-военного, а также поделиться переживаниями и надеждами с другими участницами, чьи супруги служат в зоне СВО.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»