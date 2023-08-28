Певец Shaman выступил во Всеволожске на Дне города

Популярный российский исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, стал гвоздем праздничной программы на Дне города Всеволожска и Всеволожского района. Артист исполнил Гимн России и несколько популярных хитов, включая «Я – русский» и «Встанем».

Масштабный и яркий праздник прошел в минувшую субботу, 26 августа, на территории Общественного пространства «Парк Песчанка». На мероприятие приехали не только жители Всеволожского района, но и гости из Санкт-Петербурга и других районов Ленинградской области.

– Большое спасибо городу Всеволожск и организаторам за великолепный концерт и устроенный праздник для жителей и гостей. Особенно за выступление любимого артиста SHAMAN! Незабываемый концерт! Спасибо за такой подарок для души. Желаю процветания вашему городу и жителям, способствующим росту, процветанию и красоте своего город! – отметила одна из гостей праздника Ольга Русских.

Подробный репортаж о том, как прошло празднование Дня города Всеволожска и Всеволожского района, читайте в пятничном номере газеты «Всеволожские вести».