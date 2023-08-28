В лесах Ленобласти поспела брусника

Несмотря на жаркое лето в лесах Ленинградской области намечается богатый урожай брусники. Любители полезной ягоды без труда могут найти кустарники, усеянные ярко-красными плодами.

Биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, чем примечательна брусника:

– Это излюбленная ягода глухарей и тетеревов. С большим удовольствием её едят медведи и барсуки, пополняя свои жировые запасы перед зимней спячкой. Ягоды брусники не только вкусные, но и очень полезные: содержат много марганца, калия, железо, фосфор, пектины, яблочную, лимонную, бензойную кислоты, дубильные вещества, витамины А, С, Е, сахара (глюкоза, сахароза, фруктоза).

Также биолог отметил, что в этом году ожидается богатый урожай клюквы. Однако эта ягода пока не поспела.

Фото блога «Каждой твари по паре»