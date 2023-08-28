В Кудрово открылся литературный клуб «Капустный лист»

Едва заработало в Кудрово общественное пространство «Наш общий дом», как в рамках инициатив женсовета Заневского поселения там открыл свои двери Литературный клуб «Капустный лист». Практически сразу из его «недр» родилась художественная галерея. Экспозиция, украсившая стены помещения, состоит из картин местной самобытной художницы Валентины Беляевой.

Ольга

Случилось так, что инициатором и руководителем Литературного клуба «Капустный лист» стала член Женсовета Заневского поселения и по совместительству директор конкурса красоты «Миссис Кудрово» Ольга Берг. Главная идея создания общественного творческого пространства возникла из ключевых целей и устремлений его организаторов, но уже вскоре диапазон интересов и направлений деятельности литературного клуба значительно расширился.

– Изначально мы ставили перед собой задачу создать комфортное пространство, где наши гости в доброжелательной атмосфере могли бы раскрыть свой творческий потенциал через литературное чтение, поэзию, прикладное мастерство и развивающие игры. Это должно способствовать возрождению и распространению читательской культуры в семьях, укреплению семейных уз и национальных традиций. Ведь некогда мы гордились тем, что наша страна объективно считалась самой читающей в мире. Но неожиданно в наш Литературный клуб «Капустный лист» стали притягиваться люди с уникальными знаниями и навыками, готовые учиться новому и делиться с земляками собственным опытом, помогать им в раскрытии их творческого потенциала, – рассказала Ольга Александровна.

Так чудесным образом Литературный клуб притянул к себе мастеров по вязанию крючком, изобразительному искусству, лепке, работе с тканями, макраме и прочих рукодельников. А кто-то оказался прекрасным организатором и медиатором, с которым кудровчане могут просто поговорить «по душам» за чашкой ароматного чая. Таким образом, идея оказалась привлекательной не только для детей и их родителей. Многие взрослые заходят сюда с интересом и явным желанием участвовать в мероприятиях клуба и готовностью проявить себя в новых начинаниях, передать свой опыт, пообщаться с единомышленниками, творчески «прокачаться», научиться новому, а также поразмыслить над собственной жизнью в ходе философской беседы со всеми участниками встреч.

– Появление в нашем молодом растущем городе Литературного клуба «Капустный лист» стало для меня большим сюрпризом. Не секрет, что обычный среднестатистический человек, ежедневно погруженный в работу, семейную бытовую рутину и во многом превращенный в функционал, утрачивает свою индивидуальность и самобытность. Возможность собираться здесь помогает нам вспомнить, что мы многогранные личности, способные творить прекрасное и делать мир лучше, красивее, добрее. Для меня очень важно, что в пространстве клуба я могу проявляться, не боюсь пробовать новое и знаю, что здесь поддержат, направят и помогут раскрыть творческий потенциал. Мы с внуком с огромным удовольствием посещаем мероприятия клуба и очень рады нашим новым знакомствам. Желаю Литературному клубу расширения и процветания, потому что затея местной власти и общественных активистов очень нужная и полезная, – поделилась Наталья Радулова, домохозяйка, мама и бабушка.

К слову сказать, все проводимые и планируемые к проведению в литературном клубе «Капустный лист» обучающие занятия, лекции, мастер-классы, круглые столы, выставки, ярмарки и прочие мероприятия для детей и взрослых осуществляются на безвозмездной основе (с некоторыми исключениями), и их могут посещать все желающие жители Заневского поселения.

Валентина

Стоит переступить порог «Нашего общего дома», расположенного на Европейском проспекте, как взору открываются стены, увешанные по всему своему периметру картинами, выполненными в различных художественных стилях и техниках. Их написала самобытная художница Валентина Беляева, одна из активисток Заневского поселения и единомышленница Ольги Берг. Валентина Анатольевна переехала в Кудрово в 2018 году из Нарьян-Мара (Ненецкий автономный округ). Как человек, выросший в суровых условиях Крайнего Севера России, где люди выживают, объединяясь и помогая друг другу, она не мыслила своей жизни здесь без активной общественной деятельности и творчества. Быстро и неожиданно даже для самой себя Валенина Анатольевна влилась в инициативную группу местного женсовета.

– Я не профессиональный художник. Эта способность начала раскрываться во мне стихийно в тот период, когда моя жизнь была до краев наполнена разными неприятными обстоятельствами, включая проблемы со здоровьем, семейный и экзистенциальный кризисы, а также настоящими чудесами Провидения и глубочайшей веры в Жизнь и Бога. После получения двух высших образований в федеральном государственном университете (в области юриспруденции и экономики), большая часть моей трудовой деятельности прошла в аппарате губернатора Ненецкого автономного округа. В основном я занималась вопросами государственного устройства и администрирования, законотворчеством в социальной сфере и защитой интересов жителей родного края. Помогала простым людям и делом, и словом, стараясь использовать каждую возможность, приходящую ко мне не только через работу, но и жизненные ситуации. По происшествии почти двух десятков лет работы в государственных структурах различного уровня я начала чувствовать в себе упадок сил и эмоциональное выгорание. Захотелось кардинальных изменений, которые начались со смены места жительства и привели меня к новым сферам деятельности и открытию неведомых ранее горизонтов бытия, – рассказала Валентина Беляева.

Оказавшись вместе с двумя детьми дошкольного возраста в новом городе, где не было ни родных, ни близких, ни даже знакомых, у Валентины Анатольевны возникла потребность разобраться в хитросплетениях собственной судьбы. Начала она этот путь с изучения узоров на рисунках, картинах и всего, к чему можно было применить своё творческое видение. Продолжением этого пути стало погружение в самопознание и познание сути этого Мира. В поиске ответов на внутренние запросы открылись новая для неё реальность, где человек является творцом своей жизни и кузнецом собственного счастья.

– В какой-то момент я поняла, что кризис в семье накопительным эффектом спровоцировал проблемы с моим здоровьем и здоровьем детей. Мне диагностировали онкологию, а до этого я даже теряла способность ходить. Пребывая в полном отчаянии в состоянии, когда просто не понимала, что мне делать, я приняла для себя решение стать здоровой, научиться жить по-новому и подать достойный пример своим детям и многим людям. Через некоторое время в моей жизни стали появляться люди, попавшие в сложные жизненные ситуации, с «горьким» опытом, а порой просто сломленные. Общение с ними и стремление помочь им позволили мне увидеть себя иначе, осознать возможные способы самоисцеления, исправления собственной судьбы и формирования подходящей мне реальности. Я начала с жадностью поглощать всю приходившую ко мне информацию, обучаться разным профессиям с целью поиска себя и осознания своей миссии. Так за два года я освоила 13 профессий (в том числе парикмахера и профессионального фотографа), которые и сегодня помогают во многих начинаниях и проектах. Мне хотелось испробовать многое, но особенно я увлеклась творчеством и энергетической психологией, которые дают невероятную силу и возвращают в ресурсное состояние. Через них и началось расширение моих горизонтов, постижение сути Мира, чувствование Жизни, связь с которой была утрачена ещë в далёком детстве. На этом новом пути со мной случилось настоящее чудо: тяжелая болезнь отступила. Я почувствовала в себе невероятный потенциал и огромный творческий ресурс, часть которого реализовалась в картинах, представленных на выставке в общественном пространстве «Наш общий дом», – поделилась художница.

Картина маслом

Около 40 работ, написанных маслом, гуашью, акрилом и эпоксидной смолой (в том числе в техниках fluid-art и resin-art) на холстах, шёлке и дереве, представлены в картинной галерее, организованной как часть социального проекта Литературным клубом «Капустный лист». Выставка открылась 19 августа, и за это время её посетили многие жители Кудрово, Янино и Всеволожска. Некоторые из них не только выражают восторг работами Валентины Беляевой, но и вдохновляются её жизненным примером. Ведь художница, ранее даже не державшая кисти в руках, совершенно случайно начала заниматься рисованием всего пару лет назад.

– Моё путешествие в мир красок и холстов началось в творческих студиях Санкт-Петербурга и Краснодара. Я выбирала такие места, где можно было учиться рисовать так, как душе угодно, но с возможностью своевременно получать необходимую подсказку от опытных художников. Само рисование стало для меня чем-то вроде медитации, диалогом с самой собой и ключом к глубинам собственной души. Поэтому каждая картина, представленная на выставке, через палитру красок и разнообразие символических форм отображает мой внутренний мир, глубину переживаний и чувствования самой жизни и моей связи с чем-то масштабным и непостижимым, – поделилась автор картин и организатор выставки.

На самом «почётном» месте в галерее расположилась картина художницы, написанная маслом, с названием «Мой новый путь». На холсте, исполненном в желто-оранжевой гамме солнечной осени, изображена девушка в синем платье, которая, раскрыв объятья неизвестному, смело и стремительно идёт навстречу свету, радости и счастью. Её распущенные золотистые волосы, подхваченные ветром, символизируют свободу и доверие ко всему миру.

– Эта картина стала отправной точкой, нулевой верстой моей новой жизни. С неё, собственно говоря, всё и началось. Она дала мне уверенность в правильности вновь избранного пути и является чем-то вроде маяка, напоминающего о моих целях и вдохновляющего на новые свершения, – пояснила Валентина Беляева.

Посетители общественного пространства «Наш общий дом» могут не просто прийти полюбоваться работами самобытной художницы, но и услышать историю каждой её картины, таящуюся в сочетании красок и гармонии изображенных в ней образов, а после и самим попробовать раскрыть себя с помощью кистей и холста под руководством самой Валентины. Для этих целей в расписании Литературного клуба «Капустный лист» установлен график, согласно которому каждый желающий сможет попробовать себя в качестве художника. Валентина Анатольевна, освоила массу современных техник изобразительного искусства и готова с радостью делиться с земляками своим опытом и знаниями. Кроме того, посетители вернисажа могут приобрести понравившуюся картину, как поступила двенадцатилетняя Соня, которая выбрала одну из работ Валентины Беляевой в подарок своей маме.

Александр СОРОКИН

Фото из архива Литературного клуба «Капустный лист»