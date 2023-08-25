Храбрые портняжки

Швейное производство во Всеволожском районе переживает ренессанс. Благодаря зарубежному эмбарго отечественные швейники наращивают объёмы производства и начинают занимать пустующие полки. В свою очередь государство щедро поддерживает производителей, инвестируя в развитие отрасли миллиарды рублей.

Место встречи – швейное производство

…Ещё в феврале прошлого года отношение «заклятых» западных партнеров к российской экономике напоминало фестиваль ламбады: хлопали петарды, хрустел праздничный начос (чипсы), а разодетые в пух и прах кабальерос радостно бросали в воздух свои сомбреро. Поводом для торжеств были санкции, анонсируемые как большое наступление на промышленное производство.

Но истеричная шумиха в СМИ о том, что российская промышленность будет разбита, а дни до провала уже сочтены, оказалась фейком. Наоборот, показатели роста производства вышли за последние шестнадцать месяцев на самый высокий уровень. Свою лепту в значимые цифры внесли предприятия легкой промышленности.

Очередной бизнес-девичник Фонда развития предпринимательства прошёл в посёлке Бугры.

– Место встречи выбрано не случайно, – говорит руководитель и организатор Фонда Ирина Кондратьева. Вместе с ней и армадой приглашенных на экскурсию женщин мы по крутой лестнице поднимаемся на третий этаж, откуда раздается гул швейных машинок. – Здесь находится производственная площадка торговой марки одежды AIVA Fashion. Это предприятие – удачный пример развития бизнеса. Оно постоянно расширяет долю своего присутствия на российских виртуальных прилавках. Основатели компании – Анна и Даша. Им нет цены. Они – два таланта, которые сотворили своё успешное дело с нуля.

Благодаря аналитике, мониторингу рынка, выбору направления несколько лет назад девушки точно выстрелили в мишень, решив заняться производством комфортной повседневной одежды из качественных материалов.

К успеху – через преодоление трудностей

Как рассказывают производители, после ухода основных конкурентов освободилась очень большая ниша, в которой места хватит всем инициативным и предприимчивым.

– Огромную поддержку нам оказывает Фонд развития предпринимательства Всеволожского района, – рассказывает финансовый директор предприятия Дарья Макаренко.

– Как стартовики мы получили субсидию 380 тысяч рублей и ещё 300 тысяч – микрозайм на льготных условиях. На эти средства закупили оборудование и запустили свой цех по пошиву. Обидно констатировать, но всё сырье – ткани, нитки и оборудование – завозное. Импортозамещение хороших тканей идёт со скрипом.

Даже производства шнурков в современной России нет – закупаем их в Беларуси. Ткани в основном турецкого производства. Девальвация рубля сильно сказывается на себестоимости нашей продукции, так как сырье приобретаем за иностранную валюту. К счастью, у нас есть запасы закупленных тканей, поэтому цены пока не повышаем.

– Нам катастрофически не хватает места, – присоединяется к разговору Анна Иванова. – Арендуемое пространство слишком мало. Объёмы производства постоянно растут. Сейчас общая территория съёмных территорий составляет более 1600 квадратных метров. Поэтому рассматриваем возможность приобретения надела и строительства своей производственной площадки. Мы не успеваем за растущим спросом. Да, сразу после санкций было нелегко. Но благодаря быстрому принятию важных решений их влияние удалось минимизировать. У нас всегда есть стратегический план. Главное в бизнесе – вера в успех и терпение.

Сегодня продажи предприятия составляют до двадцати тысяч изделий в месяц. Это хорошая цифра. Оказалось, что на рынке не так уж и много аналогичных предложений, товар востребован. По качеству предприятие превосходит известные бренды масс-маркета, а стоимость сопоставима либо дешевле. При этом маржинальность в разы меньше, чем у масс-маркета, отшивающего на Тайване.

Здесь, как и на всех отечественных производствах, очень не хватает рабочих рук. При этом производители утверждают, что на швейном производстве есть предпосылки для карьерного роста. Некоторые работницы с нуля делают огромные успехи и шьют рекордное число продукции.

Субсидии для предприимчивых

– Мы самостоятельно обучаем персонал, платим начинающим швеям стипендию и учим азам кройки и шитья, – продолжает Дарья. – Например, одна из наших швей доросла да мастера цеха. Новость о том, что во Всеволожском агропромышленном техникуме будут учить швейному делу, мы восприняли с радостью. Возможно, через пару лет дефицит рабочих рук в легпроме будет преодолён.

– Я учусь в РАНХиГС, сейчас нахожусь в академическом отпуске, вот, пришла, чтобы подработать, – рассказывает швея Люба (23 года). – Как-то я услышала, что современная девушка должна научиться трём наукам – шитью, парикмахерскому искусству и кулинарии. Но я считаю, что в первую очередь нужно уметь шить. Живу я в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Пионерская». Каждый раз, приезжая на предприятие, думаю, что у меня классная работа.

– Как хорошо, что я сегодня пришла на бизнес-девичник! – делится впечатлениями Елена Петрова. – Думаю, что российский легпром имеет все предпосылки для дальнейшего развития. Я люблю шить с детства. Переехав из Киргизии в Россию, решила открыть ателье, затем стала самозанятой, так как работаю дома. Сейчас важный этап в моей жизни. Думаю открыть свой швейный цех с напарницей. Правда, на своё дело нужны средства.

– Вот так мы взращиваем швейный бизнес, – подытожила встречу деловых дам Ирина Викторовна. – Отечественные предприниматели получили шанс занять новые и свободные ниши на рынке и воспользовались этим. Самая больная тема для бизнеса сейчас – высокая аренда и отсутствие производственных площадей. Они оказывают существенное влияние на развитие всех отраслей экономики.

Как отметила Ирина Кондратьева, встреча продемонстрировала необходимость «прямого» диалога с предпринимателями города для решения проблемных вопросов, снятия административных барьеров, а также определения круга актуальных вопросов, которые затрудняют развитие бизнеса. Такие встречи способствуют откровенному разговору. Каждый может поделиться мнением, своими наблюдениями и рассказать о проблемах. Кроме того, мероприятие поможет установить новые деловые контакты.

Ирэн ОВСЕПЯН

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