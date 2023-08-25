Когда речь идёт об искусстве вокала, проще говоря – о пении, то лучше, конечно, слушать, а не читать. Я, например, услышав несколько песен в исполнении участников студии «Фиеста», созданной под эгидой Колтушской централизованной клубной системы, была совершенно очарована удивительной гармонией голосов, музыки и какой-то невероятной энергии, возникающей во время исполнения. А потом все-таки решила написать об этом замечательном коллективе и его руководителе – Вере Митрофановой, которую недавно наградили медалью «За заслуги в культуре и искусстве».

В искусство люди приходят разными путями – кто-то идёт по широкой дороге, проложенной и обустроенной знаменитыми родственниками, кто-то пробирается тернистыми тропами, преодолевая немыслимые препятствия. Наша сегодняшняя собеседница, член-корреспондент Академии русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина, Вера Митрофанова проложила в мир песенного искусства свой собственный необычный путь, о котором рассказала в интервью «Всеволожским вестям».

– Вера, когда вы ощутили в себе эту искру божью, как поняли, что песня – это ваша судьба?

– Есть такое выражение – с песней по жизни. А я с ней – почти всю свою сознательную жизнь. Родители у меня были поющие, всякое застолье становилось практически концертом, и просто так, вечерами, пели всей семьей – папа раздавал песенники, и вперёд…

Потом умерла мама. Мы были очень близки, и с её уходом в жизни моей образовалась такая страшная пустота… А ведь на тот момент я уже была не юной девой – муж, ребёнок, работа. Но заполнить этот зияющий провал в душе повседневными заботами не удавалось. Три года я прожила в жуткой депрессии, в полной мере постигнув понятие «чёрная полоса». И только песня помогла мне вернуться к полноценной жизни. Потому что работа, пусть и хорошая, – это одно, а дело для души – совсем другое. Я нашла занятие, которое отвлекло меня от грустных мыслей, заполнило вакуум, образовавшийся после ухода родного человека.

Сначала я занималась с частным педагогом по вокалу. В какой-то момент поняла, что любить петь – это одно, а уметь петь – уже совсем другой уровень.

Однажды преподаватель сказал, что на данном этапе он дал мне всё, что мог. И если я хочу развиваться как вокалистка, то мне следует пройти обучение в профессиональном учреждении, а значит – постигать искусство вокала с азов.

Так я оказалась в музыкально-просветительском колледже им. Тищенко – это единственное учебное заведение, где учат с нуля взрослых студентов. Преподаватели там – просто потрясающие люди, тактично и внимательно относящиеся к студентам, невзирая на уровень подготовки. Я, к примеру, пришла в училище с нулевыми навыками игры на фортепиано. Да что там фортепиано, я и нотной грамоты тогда толком не знала.

Форма обучения – вечерняя, занятия четыре раза в неделю. То есть я и училась, и работала. И на депрессию времени уже не оставалось. Скажу честно, было очень тяжело, но я ни разу не усомнилась в правильности выбранного пути.

– А кем работали?

– Значительная часть моей трудовой биографии связана с автомобилями. Сначала был большой магазин по продаже запчастей, где я руководила сотрудниками. К слову, там мне удалось сделать неплохую карьеру, дослужилась, так сказать, до руководителя подразделения. Ну и, конечно, узнала автомир изнутри.

В 2008 году в этой сфере, как и во многих других, начался кризис. Супруг у меня тогда работал в автошколе, он и предложил попробовать себя в качестве инструктора по вождению. Почему бы и нет? – подумала я, и это был, в каком-то смысле, судьбоносный момент.

Именно в автошколе я поняла, что преподавание – вот прямо моё. Можно сказать, нашла себя как преподаватель. К слову, в настоящий момент я и сама преподаю в родном музыкальном училище.

– Да, невероятные кульбиты иногда проделывает с нами судьба… Из инструкторов по вождению – в руководители вокальной студии! Расскажите, как появилась «Фиеста», кто занимается в студии, какие достижения у её участников?

– Когда я училась на третьем курсе колледжа им. Тищенко, с автошколой пришлось распрощаться – мне предложили возглавить вокальную студию в составе Колтушской централизованной клубной системы. Было это в 2019 году. С тех пор наша «Фиеста» достигла очень больших результатов. Мы являемся неоднократными лауреатами, победителями и обладателями Гран-при в конкурсах и фестивалях районного, областного, всероссийского и международного уровня. Многие наши участники – члены Александро-Невской песенной дружины. Это объединение авторов-исполнителей, поэтов, композиторов и творческих коллективов под эгидой и духовным окормлением Свято-Троицкой Александро-Невской лавры.

Как руководитель студии, я также горжусь индивидуальными успехами наших участников, которые одерживают убедительные победы в разнообразных конкурсах, с успехом выступают на фестивалях, развивают свой певческий талант.

Например, Юлия Глебова недавно была принята в Академию русской словесности и изящных искусств им. Г.Р. Державина.

В студии занимаются любители вокального искусства из Колтушей, Воейково и Разметелево, а также окрестных сел и деревень. Возраст участников от 3 до 60 лет – это официально, фактически же верхняя планка годами не ограничена.

Цель наша проста и благородна – воспитание культуры эстрадного исполнительства у начинающих певцов, а также максимальное раскрытие вокального и творческого потенциала личности каждого участника студии. Во время занятий большое внимание уделяется формированию вокальных навыков – изучаем основы физиологии голосового аппарата, музыкальную и вокальную грамотность, певческое дыхание, правильное и естественное звукообразование. Кроме того, обучающая программа включает в себя правила орфоэпии, сценическое движение и актерское мастерство, ну и, конечно, приемы самостоятельной и коллективной работы, само- и взаимоконтроль.

– Как формируется репертуар, с которым вы участвуете в конкурсах и фестивалях, выезжаете на концерты?

– Репертуар у нас очень разнообразный – там и патриотика, и лирика. Вообще, эстрада – это ничем не ограниченное творческое пространство, свободное от условностей. Исполняем произведения как известных авторов, так и песни, написанные участниками нашей студии. В их числе талантливый автор-исполнитель Роман Филимонов, а недавно мы начали сотрудничать со всеволожским поэтом Александром Глазуновым. Я и сама написала слова ко многим песням из нашего репертуара.

С автором песен Олегом Спасским вышел совместный альбом «Нашей жизни свет», в планах – съемка клипов

А концертная деятельность у «Фиесты» достаточно обширная – нас часто приглашают на различные исполнительские площадки. Кроме того, мы регулярно выезжаем с благотворительными концертами в пансионаты для пожилых людей, в лечебные учреждения.

– Вера, а есть ли у вас любимая песня?

– Однажды я отчетливо поняла, что очень люблю землю, на которой живу, по которой хожу. Любовь к Родине, пожалуй, самое сильное чувство в моей душе. Поэтому в репертуаре очень много патриотических песен, и особое место там занимает «Баллада о неизвестном водителе», посвященная подвигу защитников Ленинграда. Именно с этой песней по-настоящему зазвучал и раскрылся мой голос, именно с ней я дважды становилась обладательницей Гран-при на престижных песенных конкурсах. Автор слов – Александр Городницкий, музыку написала Наталья Русу-Козулина, талантливый петербургский композитор.

– Что бы вы хотели сказать тем, кто любит песню, но не решается вступать в официальные, так сказать, сообщества – студии и творческие коллективы?

– Верьте в себя! Никогда не поздно начать учиться – это я знаю по себе. Как раз сейчас «Фиеста» проводит дополнительный набор для любителей эстрадного пения – если вы осознанно хотите заниматься вокалом, если готовы отрабатывать поставленные на уроках задачи, если песня живёт в вашей душе – приходите, мы рады единомышленникам!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА