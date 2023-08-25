Женсовет Всеволожского района реализует проект «Женщины Zа Россию!»

С первых дней Специальной военной операции Женсовет Всеволожского района делает очень многое, чтобы поддержать боевой дух тех, кто сражается сейчас за Родину. Объединившись в рамках проекта «Женщины Zа Россию!» и благодаря гранту администрации района, они реализуют новые идеи и стараются протянуть руку помощи воинам и их близким.

На днях более двадцати активных жительниц района собрались на откровенный разговор. Приехали они из Бугров, Нового Девяткино, поселка имени Свердлова и других поселений района. Собравшиеся женщины и их соратницы ведут в своих поселениях активную работу по изготовлению необходимых средств защиты, сбору и отправке гуманитарной помощи в зону СВО. Каждая из этих, на первый взгляд хрупких, женщин обладает мощной харизмой и энергетикой. И хотя их сердца иногда трепещут от страха, они понимают, как важно помогать тем, кто идёт защищать Родину.

«Главная задача таких встреч – наладить обратную связь. Таким образом мы нашу победу приближаем», – говорят активистки из разных поселений и продолжают плести сети, шить, вязать, собирать и отправлять гуманитарную помощь в зону СВО.

– Наш Женсовет активно помогает военнослужащим с самого начала спецоперации, – говорит руководитель Женсовета Всеволожского района Марианна Шевченко. – Мы смогли сплотиться ради того, чтобы ребята, выполняя свой долг, знали, что за ними надежный тыл и об их семьях заботятся, помогают. Стараемся решить проблемы, с которыми обращаются и наши воины, и их семьи. Делаем всё, чтобы они чувствовали заботу!

Активистки из Женсовета имеют возможность напрямую общаться с ребятами, так как сами являются матерями, сёстрами, женами военных. Получая «обратную связь», женщины шьют, мастерят, затейничают, стараются найти решение новым потребностям участников СВО. От женсовета ребятам отправляются сухой душ для бойцов, браслеты, свечи, нашлемники, подшлемники, нижнее белье, плащ-спальник и, конечно, маскировочные сети.

Новое направление, которое сейчас планируют освоить женщины, называется «Сестры милосердия». Реализуется доброе дело благодаря гранту губернатора Ленинградской области. После обучения желающие смогут ухаживать за пациентами в госпиталях.

– Планируется, что курс подготовки пройдут 45 желающих, – отмечает депутат города Всеволожска Полина Попова. – По итогам обучения будет сформирована служба сестёр милосердия при Женсовете, которая при необходимости будет заниматься оказанием помощи. Кроме того, они будут проводить консультации и давать рекомендации по уходу за больными. Обучение будет проходить в рамках специальной программы, которая включает в себя теоретические и практические занятия. Кроме того, участницы проекта получат необходимые знания и навыки для работы с людьми, нуждающимися в помощи.

– Длительность курса примерно два месяца, – присоединяется главная по проекту Анна Суранович. – Обучение – бесплатное. Проект «Сестры милосердия» при Женсовете. – это важная и нужная инициатива. Мы призываем всех желающих присоединиться к нам и стать частью этой благородной миссии.

Женсовет Всеволожского района принимает активное участие в поддержке участников СВО. Главное в текущей ситуации – привлекать больше инициативных и неравнодушных людей. В свою очередь районная администрация готова оказать поддержку народным инициативам.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО