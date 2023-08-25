Всеволожский район готовится отметить 87-летие

Грядущие выходные обещают быть наполнены яркими событиями – наш родной Всеволожский район встретит своё 87-летие, а город Всеволожск торжественно отметит 60-летний юбилей. Эти две даты, разнесенные во времени, решено было объединить в одну – День города и района, который пройдет 26 августа на территории парка «Песчанка» и на других площадках.

Напомним читателям, что Всеволожский район был образован постановлением президиумов Ленсовета и Лен-облисполкома от 19 августа 1936 года.

Сегодня на его территории площадью почти 3 тысячи квадратных километров расположены 5 городов, 7 городских поселков, десятки обычных посёлков и деревень, а также 660 садоводств.

По официальным данным, в районе зарегистрировано более 550 тысяч человек, однако фактическое число жителей в несколько раз больше. Долгое время Всеволожский район считался самым густонаселённым в Российской Федерации, однако уступил пальму первенства, и сейчас находится на втором месте после подмосковной Балашихи.

Издавна эти места были заселены трудолюбивыми землепашцами, опытными охотниками и искусными ремесленниками. По территории Всеволожского района в старину проходил знаменитый путь «из варяг в греки», что немало способствовало процветанию этого края.

Всеволожский район, один из немногих в Ленинградской области, на землю которого во время Великой Отечественной войны не ступала нога немецкого солдата. По его территории проходит легендарная Дорога жизни, спасшая от голодной смерти сотни тысяч ленинградцев. Прорыв блокады Ленинграда и его освобождение – знаменательные события, связанные со всеволожской землей. За заслуги в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. по защите Ленинграда и снятию блокады Всеволожский район в мае 2000 г. занесен в Летопись Золотой Книги Санкт-Петербурга.

Сегодня Всеволожский район занимает лидирующие позиции в Северо-Западном регионе по развитию целого ряда отраслей, его крепкий бюджет позволяет не снижать темпов роста социальной инфраструктуры и реализации социально значимых программ.

Административный центр района – город Всеволожск с населением почти 80 тысяч человек. Нынешний год стал для всех нас юбилейным – 1 февраля Всеволожск отметил 60 лет со дня присвоения ему городского статуса.

Пройдя долгий путь от скромной мызы до современного, стремительно развивающегося молодого города, Всеволожск не утратил очарования русской провинции – утопающие в зелени центральные улицы с сохранившимися кое-где старинными дачами, шум вековых сосен, целые кварталы застройки частного сектора. И при этом – обширная благоустроенная промышленная зона с современными производствами, развитая транспортная сеть, лучшая в Ленобласти клиническая межрайонная больница, десятки школ и детских садов, предприятий торговли и общественного питания, парки и скверы, музеи и центры досуга – все то, что составляет атрибутику городской жизни.

Давайте пожелаем нашему Всеволожскому району и городу Всеволожску – а значит, и всем нам – дальнейшего процветания, гармоничного развития, чистого неба над головой и счастливого будущего.

Светлана ЗАВАДСКАЯ