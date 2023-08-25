Во Всеволожске пройдут соревнования по экстремальному спорту PumpJam

9 и 10 сентября Общественное пространство «Парк Песчанка» примет крупные соревнования по памп-треку – PumpJam, которые включат в себя чемпионат России по памп-треку, областные и районные соревнования.

В соревнованиях примут участие как профессиональные спортсмены, так и любители со всех городов России и СНГ. В гонке могут принять участие спортсмены от 4 лет. Количество участников ограничено. Подробнее об условиях участия читайте на сайте www.pumpjam.ru

Также в рамках мероприятия пройдет гонка по беговелам и детским велосипедам. Участие в соревнованиях могут принять юные спортсмены от двух лет и старше.

Кроме состязаний, для гостей мероприятия проведут десяток увлекательных конкурсов, организуют работу сервисных точек, разминочных палаток и зоны отдыха.