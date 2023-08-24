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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Школьники Всеволожского района выходят на зарядку с полицейскими

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В рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка» сотрудники УМВД России по Всеволожскому району провели несколько мероприятий в образовательных учреждениях.

В детском саду № 6 города Всеволожска они провели утреннюю зарядку для воспитанников. В Разметелевской средней школе организовали спортивный турнир, сыграв в волейбол со школьной командой. В Центре патриотических, добровольческих, учебных и досуговых программ «Молодежный» в ходе  проводимого мероприятия полицейские продемонстрировали комплекс физических упражнений, предназначенный для профессиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел, а также приняли участие в награждении команд Фестиваля губернаторских молодежных трудовых отрядов.

Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка», которая проводится под эгидой Министерства внутренних дел Российской Федерации, ставит целью пропаганду здорового образа жизни, а также профориентацию подрастающего  поколения и поднятие престижа службы в органах внутренних дел.

Соб. инф.
Фото УМВД по Всеволожскому району

 

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